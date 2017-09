FC Botoşani, principala contracandidată a giurgiuvenilor

« Alte stiri din categoria Sport

Claudiu Belu, unul din artizanii victoriei de pe „Municipal”, acesta punctând în minutul 71 pentru 2-1, a declarat că, deşi a pierdut, FC Botoşani rămâne contracandidata Astrei în lupta pentru un loc de play-off.

„Aveam mare nevoie de cele trei puncte, pentru că noi o considerăm pe Botoşani o contracandidată serioasă pentru play-off. Ştiam că cei de la Botoşani pun presiune în startul meciului, dar a fost foarte bine că am egalat până în pauză. Ne-am revenit în a doua repriză, am controlat jocul şi cred că am meritat victoria. Cu salariile stăm bine, nu sunt restanţe mari, cei din conducere s-au ţinut de cuvânt până acum. E foarte bine”, a declarat Claudiu Belu.

Celelalte două goluri ale astralilor pe Municipal au fost marcate de Moise (min. 44) şi Balaure (min. 86), golul de onoare al botoşănenilor fiind marcat de Buş (min. 31).