Laurenţiu Buş, noul golgeter al echipei

Autorul unicului gol botoşănean în partida cu Astra, Laurenţiu Buş a ajuns la patru reuşite în acest campionat, fiind golgeterul echipei.

Buş a spus că reuşita sa contează doar la capitolul statistică şi a afirmat că dacă ar fi câştigat cu Astra, FC Botoşani s-ar fi înscris cu şanse reale în rândul echipelor cu pretenţii la un loc în fruntea Ligii I. „Golul meu contează doar statistic. Dacă am fi câştigat, am fi avut şanse reale acolo sus. Părerea mea e că nu ne-a priit această pauză. Dar ne vom pregăti mai bine pentru etapa următoare. Noi dorim să ne depăşim condiţia, dar vedem ce se va mai întâmpla”, a declarat Laurenţiu Buş.

Andrei Dumitraş a fost titularizat în meciul cu Astra însă jocul său a fost în nota echipei. Fundaşul dreapta a spus că atât el, cât şi coechipierii săi trebuie să înveţe din acest eşec. „Nu am reuşit să prestăm jocul Botoşaniului de acasă. Trebuie să învăţăm din acest eşec. Nu am avut o vară prea liniştită. La Viitorul a fost o experienţă, am învăţat ceva şi am venit la Botoşani să fac treabă cât mai bună”, a declarat Andrei Dumitraş.