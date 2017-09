Tecău merge la Turneul Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismenii Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer au revenit de astăzi în Top 10 în clasamentul ATP graţie trofeului câştigat în proba masculină de dublu de la US Open. Acest succes îi califică la Turneul Campionilor, finala sezonului, la care vor participa cele mai bune opt echipe de dublu.

Eliminaţi anul trecut în optimi la Flushing Meadows, Tecău şi Rojer, foşti lideri mondiali ai probei, au acumulat în acest an câte 1.820 de puncte, care îi vor propulsa de pe locurile 27 şi 28 pe poziţiile 10, respectiv 9.

În clasamentul Race, care ţine cont doar de rezultatele echipelor din acest an, românul şi olandezul vor urca de pe locul opt pe locul trei, cu 4.575 de puncte. În acest moment, limita de participare la Turneul Campionilor este de 3.755 de puncte, şase echipe fiind deasupra „liniei”.

Au mai obţinut calificarea la finala sezonului Lukask Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), Bob Bryan/Mike Bryan (SUA), Nicolas Mahut/Pierre Hugues Herbert (Franţa) şi Bruno Soares/Jamie Murray (Brazilia/Marea Britanie).

Pentru Tecău, aceasta va fi a cincea participare la Turneul Campionilor, a treia cu Jean-Julien Rojer (celelalte cu suedezul Robert Lindstedt). Ei au câştigat ediţia din 2015 a prestigiosului turneu găzduit de O2 Arena din Londra, însă anul trecut nu au obţinut calificarea. În 2017, competiţia va avea loc între 12 şi 19 noiembrie.

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie 12, a câştigat, vineri noapte, proba de dublu din cadrul turneului US Open, impunându-se cu scorul de 6-4, 6-3 în finala cu spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, favoriţi 11.

Tecău şi Rojer şi-au trecut astfel în palmares al doilea lor titlu de Mare Şlem, după cel de la Wimbledon, câştigat în 2015. Ei au fost recompensaţi cu un cec de 675.000 şi 2.000 de puncte ATP, învinşii primind 340.000 de dolari şi 1.200 puncte. Pentru Tecău a fost a 51-a finală de dublu din carieră. El are 33 de titluri câştigate şi 18 finale pierdute.

Ultimul român care a câştigat un titlu la US Open a fost Ilie Năstase, în 1975, alături de Jimmy Connors, după 6-4, 7-6 cu cuplul olandezo-american Tom Okker/Marty Riessen.

Ilie Năstase: „E incredibil ce face Tecău la dublu”

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat că „este incredibil” ceea ce face Horia Tecău în acest moment. „Ne bucură pe toţi victoria lui Horia de la US Open, normal... A adăugat încă un Mare Şlem în dreptul României şi asta nu e puţin lucru. Are un titlu la dublu mixt la Australian Open şi două la dublu la Wimbledon şi US Open, nu ştiu ce urmează pentru el... Eu am discutat cu el şi i-am spus să joace şi la simplu, pentru că ar avea rezultate. El zice că nu poate, că programul e solicitant, însă la serviciul pe care îl are el poate face multe în tenisul de azi. Poate se mai gândeşte. Pe vremea mea cum jucam?”, a spus Năstase.

El a adăugat că Horia Tecău este unul dintre cei mai buni jucători de dublu ai tenisului românesc. „Horia joacă dublu extraordinar, iar asta este evident. Este unul dintre cei mai buni jucători de dublu din istoria tenisului de la noi. Nu cel mai bun, că eu am mai multe titluri de Mare Şlem la dublu şi singurul titlu 100% românesc, cu Ţiriac la Roland Garros prin ’70 (n.r. - râde). Dar ce am făcut eu nu mai contează, e istorie, statistică. Important e că Horia este unde este şi că el câştigă, bravo lui, să o ţină tot aşa”, a menţionat Năstase.

Cosac: „O performanţă deosebită pentru sportul românesc”

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, a declarat că victoria lui Horia Tecău, alături de Jean-Julien Rojer reprezintă o performanţă deosebită pentru sportul şi societatea românească. „Nu sunt cuvinte mari. Horia Tecău confirmă rezultatele pe care le-a obţinut în trecut, mă refer la medalia olimpică, la victoria de la Wimbledon sau cea de la Australian Open la dublu mixt. Această victorie de la US Open e un rezultat pe măsura sacrificiilor şi eforturilor făcute de Horia. El este un exemplu pentru toţi sportivii din România”, a spus preşedintele.

Acesta a afirmat că perechea Tecău/Rojer a fost fără îndoială cea mai bună de la US Open, învingând până în finală toate echipele care vor participa la Turneul Campionilor. „Horia şi Rojer au bătut tot, poate cu excepţia fraţilor Bryan, care oricum nu mai sunt la nivelul care au fost. Dar au bătut toate echipele care vor participa la Turneul Campionilor, iar asta spune multe”, a precizat Cosac.

Preşedintele FRT susţine că Horia Tecău reprezintă un exemplu pentru toţi componenţii echipei de Cupa Davis a României, care în perioada 15-17 septembrie întâlneşte Austria, în deplasare, în barajul pentru menţinerea în Grupa I valorică a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.