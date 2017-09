CFR Cluj îşi consolidează poziţia de lider

« Alte stiri din categoria Sport

CFR Cluj şi-a consolidat poziţia de lider în Liga I, tranşând cu 2-1 (1-0), derby-ul debutului de campionat cu CS „U” Craiova.

Partida din Gruia a fost una tensionată, drumul spre victorie a echipei lui Dan Petrescu fiind deschis de o decizie controversată luată de arbitrul Adrian Comănescu care a dictat, în minutul 37, penalty şi l-a eliminat pe Tiago Ferreira pentru un presupus fault asupra lui Ciprian Deac.

Scandalos este însă că centralul iniţial i-a acordat doar galben fundaşului Craiovei, iar ulterior a revenit asupra deciziei şi l-a eliminat. După penalty-ul din care Culio a deschis scorul, şi cu un om în plus în teren, ardelenii şi-au văzut de treabă, dublându-şi avantajul pe tabela de marcaj în minutul 64. Oltenii au redus din handicap în minutul 81, însă reuşita a fost doar pentru statistică, scorul final al confruntării fiind 2-1.

Dan Petrescu, a ţinut la finalul meciului să-i contrazică pe foştii arbitri Ioan Crăciunescu şi Adrian Porumboiu. Cei doi au spus că nu se impunea ca în minutul 37 al jocului Adrian Comănescu să dicteze penalty la presupusul fault a lui Tiago asupra lui Deac, însă tehnicianul CFR-ului a ţinut să-i contrazică. „E penalty şi cartonaş roşu. Cine spune altceva nu ştie fotbal. Mulţi specialişti suferă când dă gol CFR. Am dominat, dar Craiova a jucat mai bine în 10. Aţi văzut ce penalty au primit ei? Acela nu a fost penalty. Mă duc până în pânzele albe. Am avut penalty clar. Şi Crăciunescu ar fi dat penalty şi roşu dacă era arbitru. De când am venit la CFR, nu a dat dreptate niciunei decizii”, a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

Tehnicianul a fost eliminat de centralul Comănescu pentru proteste şi pentru că a depăşit spaţiul tehnic. „Comănescu m-a eliminat că nu aveam voie să ies din spaţiul tehnic. L-am întrebat cum poţi să dai galben?”, a adăugat Petrescu.

Devis Mangia, antrenorul CS „U” Craiova, a dezvăluit că i-a transmis centralului Adrian Comănescu că a greşit dictând penalty pentru ardeleni şi l-a eliminat gratuit pe elevul său Tiago Ferreira la faza din minutul 37.

Mangia a spus că nu are ce le reproşa elevilor săi, chiar dacă au cedat meciul cu 2-1, pierzând astfel şansa de a urca pe primul loc. „Eu sunt mulţumit de jucătorii mei. Lui Comănescu i-am spus că regulamentul e acelaşi în toată lumea. În prima repriză, CFR se retrăgea foarte mult, iar noi aveam iniţiativa. Dar nici noi nu găseam soluţii. Meciul a fost unul strâns. Ei au retras foarte mult jucătorii din bandă pentru a-i bloca pe ai noştri. Voi continua cu acest sistem, cu cei trei atacanţi, pentru că ne-a adus rezultate”, a declarat Mangia.