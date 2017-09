FC Voluntari dă semne de revenire

« Alte stiri din categoria Sport

FC Voluntari a obţinut prima victorie a sezonului în deplasare. Ilfovenii s-au impus clar cu 3-0, la Braşov, în faţa nou promovatei Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci contând pentru etapa a IX-a a Ligii I.

Victoria ilfovenilor s-a conturat în repriza a doua. După ce Sepsi a rămas în zece jucători după eliminarea lui Dima, elevii lui Claudiu Niculescu s-au dezlănţuit şi au punctat de trei ori în poarta nou promovatei, toate reuşitele aparţinându-i lui Tudorie (min. 63, 85, 90).

Claudiu Niculescu, antrenorul FC Voluntari s-a declarat fericit după ce elevii săi au obţinut prima victorie din acest sezon în deplasare, 3-0 cu Sepsi la Braşov. Niculescu a declarat că diferenţa s-a făcut datorită experienţei elevilor săi dar mai ales a inteligenţei pe care ei au avut-o în joc în faţa nou-promovatei. „Am avut încredere în Tudorie şi pentru repriza a doua. Sunt fericit pentru el, dar şi pentru Voduţ, Novac, cei care au intrat foarte bine. Am profitat şi de acea eliminare, dar şi noi am fost lucizi, inteligenţi şi am gestionat bine acel moment. Voduţ a avut o contribuţie importantă la această victorie. Nu mi-a plăcut deloc cum am arătat în prima repriză, dar până la urmă rezultatul contează. Sper ca băieţii să depăşească acest prag psihologic. Şi Cernat a suferit puţin, pentru că revenit ca titular după mult timp”, a declarat Claudiu Niculescu .