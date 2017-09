Pavel vrea o minune în Cupa Davis

« Alte stiri din categoria Sport

Andrei Pavel, căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis, a declarat, ieri, pe Aeroportul „Henri Coandă”, înaintea plecării spre Viena, că ar fi „un fel de minune” ca România să câştige meciul cu Austria, dar a precizat că jucătorii săi nu au ce pierde.

„O să fie greu, mai ales că la ei joacă Dominic Thiem (n.r. - numărul opt mondial). Asta îi face de departe favoriţi pe ei. Noi nu avem ce pierde. Nu îi avem pe Marius Copil, nici pe Florin Mergea sau Adrian Ungur, aşa că am ales o echipă tânără. Sperăm să avem o experienţă bună, iar ei să formeze o echipă pentru viitor. Frunză şi Borza au 20 de ani, sunt tineri, e momentul ca ei să urce în clasament acum. Iar Dragoş Dima e un băiat foarte serios care a jucat bine la turneele ITF din România în ultima perioadă. Horia vine cu un trofeu de la US Open şi sper ca acest lucru să le dea celor tineri încredere în viitorul lor. Aş vrea să am şi eu 18-19 ani şi să vină cineva la Cupa Davis cu un trofeu de Mare Şlem lângă mine. Sper ca şi băieţii să aibă acelaşi sentiment şi să îi motiveze. Ar fi un succes enorm să câştigăm pentru că e un joc de baraj şi ne-ar menţine în grupa de acum. Ar fi un fel de minune, pentru că l-am văzut la US Open pe Dominic Thiem, care trebuia să câştige acel meci cu Del Potro. Aşa că eu cred că el va juca ambele meciuri de simplu, precum şi la dublu. O să fie o misiune foarte grea”, a spus el.

Pavel a adăugat că se mândreşte cu Horia Tecău, cel care a câştigat săptămâna trecută titlul în proba de dublu de la US Open împreună cu Jean-Julien Rojer. „Ne-am bucurat foarte mult toţi, este al doilea titlu de Mare Şlem al lui după Wimbledon. A avut o perioadă foarte grea în vară împreună cu Jules, dar dintr-o dată a venit o explozie cu acest Mare Şlem. Ne mândrim foarte mult cu Horia”, a menţionat căpitanul nejucător al României.

Întâlnirea dintre echipele României şi Austriei, din turul I al barajului pentru menţinerea în Grupa I valorică a zonei Europa/Africa a Cupei Davis, va avea loc în perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgură.

Echipa României este alcătuită din Dragoş Dima, Nicolae Frunză, Bogdan Borza şi Horia Tecău, căpitanul Andrei Pavel neavându-i la dispoziţie pe Marius Copil, cel mai bun tenisman român la simplu (87 ATP), pe Adrian Ungur şi Florin Mergea.

Schimb de generaţie în echipa României

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, susţine că Horia Tecău reprezintă un exemplu pentru toţi componenţii echipei de Cupa Davis a României. „La echipa de Cupa Davis are loc un schimb de generaţii, iar Horia Tecău este un exemplu pentru aceşti tineri pe care căpitanul nejucător Andrei Pavel i-a convocat. Horia are caracterul pe care îl are şi nu a refuzat niciodată echipa României, ba din contră, de fiecare dată a venit cu un sfat, cu o idee, a întins o mână de ajutor. Aşa că tinerii Dima, Frunză, Borza şi Jianu au ce învăţa”, a declarat George Cosac.

Preşedintele FRT a adăugat că victoria lui Horia Tecău, alături de Jean-Julien Rojer, în proba de dublu a turneului US Open reprezintă o performanţă deosebită pentru sportul şi societatea românească. „Nu sunt cuvinte mari. Horia Tecău confirmă rezultatele pe care le-a obţinut în trecut, mă refer la medalia olimpică, la victoria de la Wimbledon sau cea de la Australian Open la dublu mixt. Această victorie de la US Open e un rezultat pe măsura sacrificiilor şi eforturilor făcute de Horia. El este un exemplu pentru toţi sportivii din România”, a conchis preşedintele.

Frunză motivat de victoria lui Tecău

Jucătorul de tenis Nicolae Frunză (611 ATP) a declarat, ieri, că victoria lui Horia Tecău în proba de dublu a turneului US Open îl motivează foarte mult înaintea meciului de Cupa Davis. „Este ceva extraordinar, sper ca acest meci să fie debutul meu în Cupa Davis. S-ar putea să fac pereche la dublu cu Horia Tecău, care tocmai ce a câştigat titlul la US Open. Sper să fie o săptămână frumoasă şi să ieşim cu capul sus. Ne motivează foarte mult victoria lui Horia, avem şansa să stăm lângă un câştigător de Mare Șlem şi putem să învăţăm multe de el. Având în vedere că ei au un jucător de top 10 în echipă şi finalist la Wimbledon cred că noi plecăm cu şansa a doua în acest meci. Însă avem încredere, ştim că putem să jucăm bine şi vom da totul acolo”, a spus Frunză.

Bogdan Borza: „Vrem să ne întoarcem cu capul sus din Austria”

Jucătorul de tenis Bogdan Borza (707 ATP) a declarat, ieri, că echipa Austriei porneşte favorită în meciul cu România, dar a precizat că nimic nu e imposibil. „Ei pornesc favoriţi, îl au în echipă pe Dominic Thiem (n.r. - numărul 7 mondial), dar nu plecăm învinşi. Avem o mentalitate pozitivă şi sperăm că vom putea scoate un rezultat cât mai bun. Vrem să ne întoarcem cu capul sus din Austria. Ar fi o surpriză să obţinem o victorie acolo, dar nimic nu e imposibil. Ne bucurăm foarte mult de victoria lui Horia, l-am susţinut toţi. Îi dă încredere şi lui această victorie şi să sperăm că ne va ajuta şi pe noi în această partidă cu Austria”, a spus Borza.

Horia Tecău se vede antrenor

Horia Tecău a menţionat că la meciul de Cupa Davis cu Austria va fi mai mult antrenor decât jucător în această întâlnire. „Este o provocare pentru noi, pentru că avem o echipă tânără. Vrem să fim aproape de această nouă generaţie, prin sfaturi, prin antrenamente. Va fi o provocare şi pentru mine să fiu mai mult antrenor decât jucător săptămâna asta. Va fi plăcut, nivelul colegilor este bun şi le lipseşte foarte puţin ca să facă următorul pas. Sper să-i pot ajuta. Pentru mine peste câţiva ani va urma o carieră de antrenor, aşa că această experienţă mă va ajuta şi pe mine”, a afirmat el.

„Nu ar fi o minune să câştigăm acolo, ar fi însă o mare, mare surpriză. Austriecii vin cu cea mai bună echipă, am vorbit cu Thiem la New York şi mi-a spus că joacă. Se joacă şi pe zgură, suprafaţa care îi place, aşa că va fi un meci extrem de dificil pentru noi. Va fi însă meci fără presiune, scopul va fi construirea unei noi echipe”, a adăugat Horia Tecău.