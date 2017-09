Cristiano Ronaldo revine pe teren

« Alte stiri din categoria Sport

Zinedine Zidane are bătăi de cap la Real Madrid înaintea meciului din această seară cu Real Madrid. În ciuda revenirii lui Cristiano Ronaldo, campioana Spaniei şi a Europei duce lipsa unui număr 9 veritabil, după accidentarea lui Benzema, care l-a scos pe francez din calcule pentru cel puţin o lună.

Real i-a cedat în această vară pe Morata şi pe Mariano şi a rămas cu Benzema drept singura opţiune pentru postul de atacant central. Acum, Zidane mizează pe revenirea lui Cristiano Ronaldo, dar şi pe un „as din mânecă”: Borja Mayoral , despre care spune că ar putea fi un „9 fals”. Atacantul în vârstă de 20 de ani este noul „pariu” al francezului, care spune că are mare încredere în internaţionalul spaniol de tineret, revenit în această vară din împrumutul de un an la Wolfsburg. „Cred mult în Mayoral. E tânăr, arată dorinţă şi are foame de performanţă. Îl avem pe Karim, care e accidentat şi îl mai avem şi pe Gareth... Cristiano este foarte bine, e foarte concentrat pe ce are de făcut. E bucuros că o să joace din nou, pentru că asta îi place: să joace fotbal. Şi noi suntem fericiţi că este foarte bine din punct de vedere mental şi fizic”, a spus Zinedine Zidane.

Cristiano Ronaldo va juca din nou la meciul cu APOEL Nicosia, din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Duminică, 17 septembrie, la partida cu Real Sociedad, Ronaldo îşi va ispăşi ultima etapă din cele cinci primite în urma eliminării suferite în turul Supercupei Spaniei, cu Barcelona.

Întrebat dacă Real este dependentă de Cristiano Ronaldo, antrenorul francez a răspuns: „Ştiţi cum e Cristiano. Nu putem vorbi despre o dependenţă de Cristiano, dar îl vreau mereu alături de noi”.