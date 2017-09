Vaşvari a răpus Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul căpitan al FC Botoşani, Gabriel Vaşvari, şi-a trecut în cont un gol din penalty şi un assist în victoria pe care ACS Poli Timişoara a obţinut-o în Ştefan cel Mare contra lui Dinamo, scor 2-1.

Deşi au deschis scorul pe tabela de marcaj prin Costache (min. 30), „câinii roşii” s-au văzut egalaţi în minutul 37, Vaşvari fructificând penalty-ul obţinut în urma unui fault în suprafaţa de pedeapsă a lui Penedo asupra lui Bârnoi. În locul unui forcing care să-i poarte spre victorie şi să-i ducă pe podiumul Ligii I, dinamoviştii au ieşit de la cabine adormiţi, iar inevitabilul s-a produs. Vaşvari i-a pasat excelent lui Drăghici, acesta îndeplinind o simplă formalitate în minutul 63, stabilind scorul final al întâlnirii, 2-1 şi aruncându-i pe elevii lui Dinamo în afara locurilor de play-off.

„Am primit gol foarte repede după ce am marcat. Nu am ştiut să gestionăm avantajul, apoi am oferit cadouri în repriza a doua. Nu-mi explic ce s-a întâmplat după pauză. Le-am zis jucătorilor că nu merită să poarte acest tricou. Nimeni n-a avut puterea să aibă limpezime, cursivitate. Per total, e o victorie meritată a Timişoarei. Dacă vom continua aşa, va fi foarte greu să prindem play-off-ul. Totuşi, sperăm că a fost un accident şi ne vom reveni etapa viitoare. E o înfrângere greu de digerat, trebuie să ne revenim. Felul în care am pierdut mă deranjează, e cea mai grea înfrângere pentru mine. Trebuie să iau măsuri, trebuie să încerc să găsesc soluţii şi să încerc să aduc ceva nou în jocul echipei în meciul de sâmbătă de la Craiova”, a tunat Cosmin Contra după cel de-aş patrulea eşec din acest campionat al lui Dinamo.