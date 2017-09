Dică a prins frică de Viktoria Plzen

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, ieri, că jucătorii săi trebuie să fie atenţi în meciul de joi seara cu Viktoria Plzeň, din grupele Ligii Europa, deoarece formaţia cehă este mult mai puternică acum decât în dubla din turul trei preliminar al Ligii Campionilor (2-2 la Bucureşti şi 4-1 la Plzeň). „Întâlnim un adversar pe care îl cunoaştem foarte bine pentru că am jucat două meciuri oficiale cu el. Suntem singura echipă care am reuşit să îi învingem, din cele 10 meciuri pe care Plzeň le-a jucat până acum, şase în campionat şi patru în cupele europene. Dar chiar dacă i-am învins ne aşteaptă o partidă grea pentru că Plzeň este o echipă foarte bună, cu jucători buni de la mijloc în sus care pot face diferenţa. Este o echipă bună de contraatac, cu jucători de viteză pe benzi. Trebuie să fim atenţi. În meciul tur din preliminarii, cei de la Plzeň au marcat două goluri pe Arena Naţională, dar pe două greşeli mari ale noastre. Noi atunci am înscris de două ori, dar am mai avut 3-4 şanse de a marca. Însă Viktoria Plzeň este o echipă mult mai bună acum decât în preliminarii, pentru că jucătorii lor care aveau probleme au revenit. Aşa că ei sunt mult mai puternici acum. Dar şi noi ne-am întărit. E important să fim concentraţi 100%”, a spus tehnicianul.

Acesta a adăugat că şansele la victorie sunt egale joi seara, chiar dacă formaţia sa beneficiază de avantajul terenului propriu. „Şansele sunt egale mâine seară (n.r. - în această seară), pentru că suntem echipe de valori apropiate, chiar dacă noi jucăm pe teren propriu. Favoriţi la calificarea în primăvara europeană nu suntem, pentru că dacă ne uităm la celelalte cluburi au bugete mai mari ca noi. Toate cele patru echipe au şanse de calificare, pentru că sunt de valori apropiate. Noi ne vom juca şansa şi sper să ne calificăm. Este imposibil să câştigăm toate partidele. Important este să ne câştigăm meciurile de acasă şi apoi să scoatem cât mai multe puncte în deplasare”, a menţionat el.

Nicolae Dică susţine că FCSB va putea trece peste eşecul cu Viitorul din etapa a IX-a a Ligii I de la sfârşitul săptămânii trecute. „Am pierdut din nouă etape un singur meci, cel cu Viitorul. Nu ne aşteptam, dar important este să trecem peste aceste momente mai dificile. Într-adevăr, cu Viitorul nu am făcut un joc bun, însă eu am mare încredere în băieţi, pentru că ştiu ce pot să dea. Vom putea trece peste eşecul cu Viitorul. Și după eşecul cu Sporting am venit în campionat şi am câştigat 2-0 cu Botoşani. Important este să câştigăm mâine seară şi nu cine va da gol sau goluri”, a precizat Dică.

FCSB întâlneşte, în această seară, de la ora 22:05, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia cehă Viktoria Plzeň, într-o partidă contând pentru Grupa G a Ligii Campionilor. Meciul este transmis de Pro TV şi Telekom Sport 1.