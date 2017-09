Miron: "Trebuie să tratăm meciul cu maximă seriozitate"

« Alte stiri din categoria Sport

Fundaşul central al FC Botoşani, George Miron, consideră că gruparea locală nu are voie să facă vreun pas greşit cu Juventus, deoarece şi-ar reduce foarte mult şansele la clasarea pe un loc care să-i asigure prezenţa în play-off-ul Ligii I. „Jucăm cu echipa de pe ultimul loc, trebuie să tratăm meciul cu maximă seriozitate. Cu o victorie obţinută la Juventus, avem şanse reale pentru un loc de play-off. Am pierdut cu Astra în urma unui joc modest. Cu Steaua şi Craiova am pierdut, dar jocul a fost bun. Cu Astra nu meritam mai mult. Eu sunt OK, am fost lovit în pupilă la ochi, dar acum sunt OK”, a declarat George Miron.