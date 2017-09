Cristiano Ronaldo debutează cu o dublă

« Alte stiri din categoria Sport

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unei „duble” pentru Real Madrid în partida cu APOEL Nicosia (3-0), disputată miercuri seara, a ajuns la 108 goluri marcate în Liga Campionilor la fotbal, consolidându-și astfel statutul de cel mai bun marcator din istoria acestei competiții. „Sunt încântat să mă întorc la joc. Este o competiţie distinctă şi să joc din nou şi să marchez este important pentru mine. Mi-am ajutat echipa şi mă simt bine pentru asta. Era un joc pe care trebuia să-l câştigăm. Am jucat acum pe propriul teren şi voiam să începem în forţă. Cred că adversarul a fost bun, ştiam că vor juca defensiv. Am fi putut marca mai mult, dar până la urmă e un rezultat bun şi am început bine şi suntem fericiţi de acest lucru”, a spus Ronaldo, citat de UEFA

Starul lusitan este urmat în ierarhia all time a golgeterilor din Liga Campionilor de argentinianul Lionel Messi, care a reușit să rândul său două goluri pentru FC Barcelona în partida de marți cu Juventus Torino (3-0), ajungând la un total de 96 de goluri.

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record: este al şaselea sezon consecutiv de Liga Campionilor în care marchează în prima etapă şi a anunţat că „galactici” vizează al treilea trofeu consecutiv. „Mai e un drum lung în continuare, să o luăm meci cu meci. Mai întâi avem faza grupelor şi apoi vom vedea. Desigur, vrem să câştigăm turneul. Liga Campionilor este competiţia lui Real Madrid şi vrem să o câştigăm”, a conchis Ronaldo.

Clasamentul all time al golgeterilor Ligii Campionilor

1. Cristiano Ronaldo 108 goluri (1 în tur preliminar)

2. Lionel Messi 96 de goluri

3. Raul *) 71 de goluri

4. Ruud van Nistelrooy *) 60 (4 în tur preliminar)

5. Andrei Şevcenko *) 59

6. Thierry Henry *) 51 (1 în tur preliminar)

6. Karim Benzema 51

8. Filippo Inzaghi *) 50 (4 în tur preliminar)

9. Zlatan Ibrahimovic 49 (1 în tur preliminar)

10. Didier Drogba *) 44

*) jucătorii care nu mai sunt în activitate