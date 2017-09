Dragoş Dima deschide întâlnirea de Cupa Davis cu Austria

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul român Dragoş Dima îl va înfrunta pe Gerald Melzer, astăzi, de la ora 12:00, în primul meci de simplu din cadrul întâlnirii care opune echipele României şi Austriei, la Wels, pe zgură, în primul tur al barajului de menţinere în Grupa I valorică a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorţi efectuate ieri.

În al doilea meci de simplu de astăzi se vor înfrunta Dominic Thiem, prima rachetă a Austriei, şi Bogdan Borza, relatează agenţia APA.

„O să fie greu, mai ales că la ei joacă Dominic Thiem. Asta îi face de departe favoriţi pe ei. Noi nu avem ce pierde. Nu îi avem pe Marius Copil, nici pe Florin Mergea sau Adrian Ungur, aşa că am ales o echipă tânără. Sperăm să avem o experienţă bună, iar ei să formeze o echipă pentru viitor. Frunză şi Borza au 20 de ani, sunt tineri, e momentul ca ei să urce în clasament acum. Iar Dragoş Dima e un băiat foarte serios care a jucat bine la turneele ITF din România în ultima perioadă. Horia vine cu un trofeu de la US Open şi sper ca acest lucru să le dea celor tineri încredere în viitorul lor... Ar fi un fel de minune, pentru că l-am văzut la US Open pe Dominic Thiem, care trebuia să câştige acel meci cu Del Potro. O să fie o misiune foarte grea”, a spus Andrei Pavel.

Căpitanul echipei Austriei, Stefan Koubek, îi are la dispoziţie pentru această întâlnire pe Dominic Thiem (24 ani, 7 ATP la simplu, 281 ATP la dublu), Gerald Melzer (27 ani, 133 ATP la simplu), Sebastian Ofner (21 ani, 138 ATP la simplu), Philipp Oswald (31 ani, 71 ATP la dublu).

De partea cealaltă, căpitanul Andrei Pavel contează pe Dragoş Dima (25 ani, 489 ATP la simplu), Nicolae Frunză (19 ani, 544 ATP la dublu), Bogdan Borza (20 ani, 707 ATP la simplu) şi Horia Tecău (32 ani, 9 ATP la dublu).

România conduce cu 3-2 în meciurile directe cu Austria, pe care a învins-o în 1976, la Viena, 4-1 în sferturile zonei Europa, în 1980, cu 3-2 la Bucureşti, în primul tur al zonei Europa, şi în 2002, la Constanţa, cu 5-0, în primul tur al zonei Europa-Africa, Grupa I. Austria a câştigat în 1957, 5-0 la Bucureşti, în primul tur al zonei Europa, şi în 1986, 3-2 la Bad Kleinkirchheim, în semifinalele zonei Europa.

Programul meciului de Cupa Davis

vineri, ora 12:00

Gerald Melzer - Dragoş Dima

Dominic Thiem - Bogdan Borza

sâmbătă, ora 15:00

Thiem/Oswald - Tecău/Frunză

duminică, ora 12:00

Dominic Thiem - Dragoş Dima

Gerald Melzer - Bogdan Borza