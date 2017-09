Nume importante la Sibiu Open

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul spaniol Tommy Robredo, fost număr cinci mondial, va participa la turneul challenger Sibiu Open 2017, care va avea loc în perioada 16-24 septembrie, la Tenis Club Pamira şi va fi dotat cu premii totale de 50.000 de dolari.

Robredo este primul jucător care a fost în top 10 ATP ce joacă la Sibiu Open. Ibericul are câte două victorii la Roger Federer, Novak Djokovic şi Andy Murray.

Nu mai puţin de şapte jucători care au figurat pe tabloul principal la US Open, Daniel Taro, Bjorn Fratangelo, Maximilian Marterer, Vaclav Safranek, Cedrik-Marcel Stebe, Stefano Travaglia şi Jan Satral, vor juca şi la ediţia a şasea a turneului Sibiu Open. De asemenea, pe lista turneului de la Sibiu se regăsesc şi alţi jucători ce au participat la turneul de calificări de la US Open, Mario Cecchinato - finalist la Sibiu Open în 2013, Lorenzo Giustino - finalist la Sibiu Open în 2016, Jeremy Jahn, Stefano Napolitano, Casper Ruud sau Guido Andreozzi. „Eforturile pe care le depunem în fiecare an pentru organizarea acestui turneu îşi arată roadele prin faptul că 13 jucători prezenţi la US Open au ales să joace şi în turneul de la Sibiu”, a declarat Marius Vecerdea, directorul turneului de la Sibiu.

Anul trecut, olandezul Robin Haase a câştigat turneul Sibiu Open, atât la simplu cât şi la dublu. Turneul începe în 16 septembrie, cu turneul de calificări.