Dunărea, înotată de la izvor la vărsare

Polisportivul Avram Iancu, bibliotecarul din Petroşani, a terminat la Sulina, cursa de 2.860 de kilometri de înot pe Dunăre, devenind astfel primul om care a străbătut fluviul de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră fără costum de protecţie şi obiecte ajutătoare. El a fost întâmpinat atât de simpli cetăţeni, cât şi de autorităţile locale.

„Cea mai mare problemă a fost hipotermia, pentru că încerc să înot fără costum de protecţie. În Germania şi Austria, am avut foarte mult de furcă cu acest duşman. Apoi, cele 65 de baraje - 50 în Germania, 12 în Austria, unul în Slovacia şi două în România - au fost din nou obstacole şi la propriu, şi la figurat”, a declarat Avram Iancu.

Antrenamentele lui Avram Iancu pentru a face faţă hipotermiei şi numărului mare de kilometri au început de mai mult timp, traversarea Canalului Mânecii de anul trecut, o premieră pentru un sportiv din România, putându-se număra printre ele. Pe lângă partea fizică, pregătirea pentru cursa care s-a încheiat sâmbătă a implicat şi un alt gen de antrenamente. „Dincolo de o condiţie fizică desăvârşită, trebuie să găsesc energia necesară pe care o pot obţine gândindu-mă la valori universal valabile, la tot ceea ce înseamnă frumos, la familia mea, la fetiţele mele, la poporul meu, la compatrioţii mei minunaţi care, de când am intrat în ţară, m-au susţinut într-un mod extraordinar”, a menţionat el.

Inspirat de Jules Verne

Sportivul din Petroşani, bibliotecar de profesie, şi-a propus să facă această cursă după ce a recitit romanul „Pilotul de pe Dunăre”, de Jules Verne. El a plecat pe data de 20 iunie din Donaueschingen, Germania, şi şi-a impus să înoate 50 de kilometri pe zi fără materiale ajutătoare şi de protecţie. În paralel, a dorit să-i încurajeze pe tineri să citească.

„Îmi doresc ca generaţia tânără să descopere plăcerea lecturării acestui roman tocmai în timpul celor 60 de zile de înot. În timpul lecturării, această generaţie va avea posibilitatea ca în paralel să urmărească deplasarea mea live, prin utilizarea tehnologiei moderne, a GPS-ului, a gadget-urilor specifice vârstei lor”, scria pe blog-ul său Avram Iancu, înainte de a pleca în cursă.

Întrebat la final dacă obiectivul acestei curse a fost atins, Avram Iancu a răspuns: „Cu siguranţă... Cel puţin la biblioteca din Petroşani s-au dat toate exemplarele (n.r. - din volumul «Pilotul de pe Dunăre» al lui Jules Verne) şi sunt semnale că sunt oameni care au început să citească cel puţin acest roman. Am fost surprins că unii oameni au compus poezii inspiraţi de această parcurgere a Dunării înot”.

În ceea ce priveşte următorul proiect, el a fost rezervat, susţinând că deocamdată doreşte să se refacă după cursă. „Cine ştie ce cărţi voi mai citi la iarnă”, a afirmat bibliotecarul din Petroşani.

Ivan Patzaichin: „Un imens plus de imagine”

La Sulina, înotătorul a fost aşteptat şi de secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Cosmin-Răzvan Butuza, precum şi de multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin, care l-au felicitat pentru efortul depus şi modul de promovare a imaginii României. „Efortul pe care l-a făcut a adus un imens plus de imagine pentru Delta Dunării şi România, în anul în care se împlinesc 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană”, a punctat campionul olimpic Ivan Patzaichin, la sosirea acestuia.

Şi secretarul de stat din Ministerul Tineretului şi Sportului, Cosmin Butuza, a apreciat performanţa înotătorului. „Suntem mândri de tine, Avram Iancu. Prin ceea ce ai făcut eşti un ambasador al României. Ai demonstrat că, atunci când vrei ceva cu adevărat în viaţă, vei reuşi. Eşti un model pentru noi şi îţi mulţumim. Ne-ai făcut mândri că suntem români”, a afirmat secretarul de stat.

Avram Iancu - un sportiv prin excelenţă

Născut pe data de 18 februarie 1976, în localitatea Petroşani, judeţul Hunedoara, Avram Iancu face sport de la vârsta de 10 ani. A fost campion al României la karate kyokushin, tineret, s-a clasat pe primele patru locuri la competiţiile de triatlon la care a participat în perioada 1999-2013, a fost campion şi vicecampion la competiţiile de ciclism montan la care a participat în perioada 2011-2013 şi s-a clasat printre primii trei concurenţi la categoria lui de vârstă la competiţiile de alergare montană din perioada 2013-2016.

Avram Iancu este primul român care a traversat înot Canalul Mânecii, pe 30 august 2016, fără să poarte costum de neopren, la capătul unui efort continuu de 17 ore şi 54 de minute în care a parcurs 62 de kilometri.

Până în prezent, alte două persoane au reuşit să străbată înot Dunărea, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră. Primul este slovenul Martin Strel, care, în anul 2000, a înotat timp de 58 de zile în Dunăre, ajutându-se de un costum de neopren şi labe de înot. Şase ani mai târziu, canadianca Mimi Huges a terminat acelaşi traseu, după 90 de zile, echipată cu un costum de neopren, dar fără labe de înot.

Dunărea, al doilea fluviu de pe continent

Al doilea ca lungime din Europa, Dunărea este singurul fluviu de pe continent care curge de la vest la est. Izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră, Germania, sub forma a două râuri numite Brigach şi Breg ce izvorăsc de sub vârful Kandel, la o altitudine de 1.241 de metri, şi se unesc în Donaueschingen, la o altitudine de 678 de metri, în curtea castelului Furstenberg. Dunărea străbate zece ţări - Austria, Bulgaria, Croaţia, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Slovacia, România, Ucraina şi Serbia - şi are afluenţi în alte şapte ţări. Trece, de asemenea, prin patru capitale - Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad.

La capătul celor 2.860 de kilometri, se varsă în Marea Neagră prin trei braţe - Sfântu Gheorghe, Sulina şi Chilia - care formează Rezervaţia Biosferei Delta Dunării România - Ucraina. Prin primele două braţe, Dunărea se varsă în Marea Neagră pe teritoriul României, în timp ce braţul Chilia constituie frontieră între cele două state, iar gura de vărsare a Dunării în mare se află pe teritoriu ucrainean.