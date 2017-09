Naţionala, un vis devenit realitate pentru Contra

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul Cosmin Contra, care a ajuns la un acord cu Federaţia Română de Fotbal (FRF) pentru preluarea echipei naţionale a României, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că numirea sa este „un vis devenit realitate”, dar în acelaşi timp a recunoscut că „ştie în ce se bagă”, precizând că aşteaptă critici pentru că vor fi păreri împotriva lui indiferent de alegerile pe care le va face.

„Nu am vrut să dau cu piciorul acestei oportunităţi. Presiunea la naţională va fi mai mare decât la Dinamo. Ştiu că nu voi fi iubit de toată lumea şi că vor fi păreri împotriva mea indiferent de alegerile pe care le voi face. Ştiu că sunt 20 de milioane de antrenori care îşi pot da cu părerea. Dar promit la naţională dedicaţie, muncă şi sper să fiu cât mai inspirat în alegerile pe care le voi face, pentru că eu asta cred că trebuie să aibă un antrenor la echipa naţională. Vreau să readuc jucătorilor plăcerea de a veni la echipa naţională şi de a da totul pentru culorile ţării. Ştiu ce înseamnă echipa naţională şi sper să le dau şi lor acest sentiment. Dacă e să luăm foştii selecţioneri ai României, Iordănescu, Piţurcă... au început în jurul vârstei de 42 de ani, Hagi a început la 36. Eu am 42 de ani. Nu am 15 ani de antrenorat, poate ăsta e lucrul care îmi lipseşte, dar am multe altele pe care un antrenor cu experienţă nu le mai are”, a spus Contra.

Întrebat dacă prin instalarea sa ca selecţioner se va face pace între „Generaţia de aur” şi actuala conducere a FRF, el a răspuns: „Nu ştiu, eu sunt antrenor. Nu sunt politician, iar eu voi antrena echipa naţională a României. E foarte dificil ca toată lumea să fie de acord cu numirea mea, dar ştiu în ce mă bag, sunt pregătit să primesc critici”.

Contra nu a dorit să spună dacă salariul pe care îl va avea la echipa naţională este la fel de mare precum cel al precedesorului său, Christoph Daum: „Prefer să nu divulg această informaţie. Eu dacă am ajuns la o înţelegere înseamnă că sunt mulţumit cu ceea ce am negociat şi nimic mai mult. Restul lucrurilor nu mă interesează”.

La 11 septembrie, Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal a propus conducerii FRF rezilierea contractului selecţionerului echipei naţionale a României, Christoph Daum, ca urmare a ratării calificării la Cupa Mondială din 2018. Ulterior, la 14 septembrie, conducerea Federaţiei Române de Fotbal a ajuns la un acord privind încetarea relaţiilor contractuale cu selecţionerul României, Christoph Daum, înaintea ultimelor două partide din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan şi Danemarca.

FRF a negociat cu antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, dar cele două părţi nu au ajuns la un acord. Ulterior, postul de selecţioner i-a fost propus tehnicianului echipei Dinamo, Cosmin Contra, care a acceptat.