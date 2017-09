Pustai speră să evite retrogradarea

« Alte stiri din categoria Sport

Cu toate că echipa sa, Gaz Metan Mediaş, a fost umilită de FCSB, scor 4-0, şi este pe loc retrogradabil, Cristi Pustai, fostul tehnician al FC Botoşani, crede că are forţa de a evita retrogradarea.

Înfrângerea cu 4-0 înregistrată pe Naţional Arena cu FCSB, a fost a cincea consecutivă în campionat, însă tehnicianul e optimist că echipa sa va reuși să treacă peste momentele dificile pe care le traversează în acest sezon. „Sper să ieşim din această pasă. E explicabil, am schimbat o echipă întreagă. În afară de portari şi încă doi, trei jucători nu au rămas alţii. Sunt condiţii grele, însă asta nu explică lipsa punctelor. Eu cred că putem ieşi din această zonă. A demonstrat-o, anul trecut, Poli Timişoara. Am încredere în fotbaliştii mei”, a declarat Cristi Pustai după joc la Telekom Sport.

De partea cealaltă, antrenorul FCSB s-a arătat mulţumit e victoria rezervelor sale şi de atitudinea pe care aceştia au avut-o în jocul câştigat cu 4-0 pe Arena Naţională. „E important că am condus pe tot parcursul jocului, că am avut posesie şi am marcat patru goluri. E important e că veneam după un meci bun cu Plzen (n.r. - scor 3-0), iar toată lumea se gândea că va interveni automulţumirea. Jucătorii au avut însă o atitudine foarte bună, reuşind să câştige autoritar partida. Sunt mulţumit de băieţi, mă bucur că jucătorii care au evoluat mai puţin încearcă să arate că merită să evolueze. Ne aşteaptă meciuri foarte grele cu CFR Cluj şi Dinamo şi trebuia să fac aceste rotaţii de jucători. Nu ne interesează ce fac adversarii noştri, noi trebuie să intrăm concentraţi în teren şi să arătăm că merităm să câştigăm toate meciurile”, a declarat Nicolae Dică.