Miriuţă a semnat cu Dinamo de ziua lui

Antrenorul Vasile Miriuţă, care a condus până acum echipa de fotbal Concordia Chiajna, a semnat marţi un contract valabil până în 2019 cu Dinamo, a anunţat directorul general al clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare, Adrian Mutu, într-o conferinţă de presă. „Vasile Miriuţă este noul antrenor al lui Dinamo. Contractul semnat este valabil până în 2019, iar obiectivele sunt aceleaşi ca pentru orice antrenor al lui Dinamo, titlul şi toate celelalte. El începe treaba de joi, pentru că la meciul cu Chiajna va sta domnul Iulian Mihăescu. Noi am fi vrut să-l avem încă de la acest meci pe Vasile, dar e un pic ciudat, pentru că până mai ieri era antrenor la Chiajna şi imediat să fie adversar. E mai bine pentru Vasile să stea pe banca lui Dinamo începând de joi”, a declarat Adrian Mutu.

Chestionat dacă nu consideră că jucătorii vor fi bulversaţi de faptul că vor fi pregătiţi de trei echipe de antrenori într-o singură săptămână (Contra-Gane, Mihăescu şi Miriuţă), Mutu a replicat: „Nu ar trebui. Mihăescu va face doar un antrenament uşor înainte de meci, aşa că n-ar trebui să fie bulversaţi”.

La stadion a ajuns ieri şi Vasile Miriuţă, cel care a semnat contractul valabil până în 2019, pentru a se cunoaşte cu jucătorii. Miriuţă va asista însă de pe margine la şedinţa de pregătire coordonată de Mihăescu.

Miriuţă, cel care a împlinit 49 de ani chiar în ziua în care a semnat cu Dinamo, s-a consultat cu Mutu, preţ de de câteva minute, şi pe stadion. „Cel mai frumos cadou pe care-l puteam primi”, a fost prima şi singura reacţie a lui Miriuţă după ce a semnat cu Dinamo.

Miriuţă are timp până mâine să-şi definitiveze şi staff-ul tehnic, alături de care va lucra la Dinamo. Până în acest moment, este cert faptul că Paolo Potocnik va fi preparator fizic, în timp ce Cristian Dan Moldovan se va ocupa de portari. Potocnik a mai fost la Dinamo, în perioada în care echipa era antrenată de Ioan Andone. El are are un CV important în România, mai activând la CFR Cluj, FC Vaslui, Rapid, FC Braşov, Gaz Metan Mediaş şi „U” Cluj.

Rămâne de văzut dacă în staff va fi păstrat şi „interimarul” de la meciul de astăzi, Iulian Mihăescu. Fostul fundaş dreapta este un colaborator vechi al lui Dinamo, fiind şi în staff-ul lui Ioan Andone, dar şi la Mircea Rednic, dar nu numai.

Vasile Miriuţă, în vârstă de 48 de ani, a mai pregătit până acum echipele Ceahlăul Piatra Neamţ, CFR Cluj, Győr (Ungaria), ASA Târgu Mureş şi Energie Cottbus (Germania).