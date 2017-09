Scandal de dopaj în boxul românesc

« Alte stiri din categoria Sport

Federaţia Română de Box (FRB) a anunţat ieri într-un comunicat că a decis să retragă patru pugilişti de la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Albena (Bulgaria), după ce a primit o informare de la Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) că aceştia au fost controlaţi pozitiv în data de 12 septembrie la substanţa Furosemid.

Cei patru pugilişti, Tiberiu Ionuţ Pălănceanu, Marian Ciprian Dumitru, Ionuţ Marian Lupu şi David Andreas, alături de trei antrenori ai lotului naţional de juniori au fost suspendaţi provizoriu până la finalizarea anchetei declanşată ieri dimineaţă, la câteva ore după primirea anunţului oficial de la ANAD.

În comunicat, se precizează că Furosemidul este o substanţă interzisă aflată în secţiunea diuretice şi agenţi mascatori, fiind folosită pentru a pierde rapid în greutate şi a intra în categorie. „Drept urmare, pentru a nu a aduce o umbră asupra Campionatului European de Juniori, în desfăşurare la Albena şi pentru a nu afecta spiritul de fairplay al competiţiei, Federaţia Română de Box a decis să îi retragă pe cei patru sportivi... ANAD a informat AIBA şi EUBC despre acest caz, Federaţia Internaţională de Box (AIBA) urmând a dicta suspendările in cazul sportivilor şi antrenorilor. FRB a luptat şi luptă împotriva dopajului şi nu doreşte sa încurajeze nici o practică incorectă care are ca scop îmbunătăţirea performanţelor fizice ale sportivilor, cel mai bun exemplu în acest sens fiind faptul ca la recentul Campionat Naţional de Juniori desfăşurat în august 2017, sportivii din lotul naţional au fost testaţi doping, toate rezultatele fiind atunci negative”, se arată în comunicatul FRB.

Preşedintele FRB, Vasile Cîtea, a primit cu stupefacţie vestea cazului de dopaj în care sunt implicaţi cei patru pugilişti români. Vasile Cîtea a declarat că rezultatele au ajuns abia luni, după ce delegaţia română se afla deja în Bulgaria. „Aşa e procedura şi durează până la 10 zile. Nu am făcut noi, Federaţia, comanda pentru aceste teste, ANAD le-a făcut din proprie iniţiativă, din informaţiile pe care le am. De la Federaţie nu a plecat nicio solicitare de a se face aceste teste. Noi am cerut un răspuns cât mai rapid, pentru că duminică au plecat. Am primit răspunsul luni seara, la ora 18:00. A fost ca o lovitură de topor, nu ne aşteptam la aşa ceva. Nu am mai avut evenimente de genul ăsta de foarte mult timp la Federaţie. Eu cred că a fost pur şi simplu o joacă, o curiozitate copilărească, dar problema este că cineva trebuia să stea cu ochii pe ei. Sunt convins că au avut discuţii pe tema asta şi ştiau cât de riscant este să te joci cu substanţe de genul ăsta, dar totuşi s-a întâmplat”, a spus Cîtea.

Lotul de juniori a fost pregătit de Valentin Vrânceanu, antrenorul lotului de seniori, şi de fraţii Valentin şi George Anghel, care au părăsit Albena şi riscă sancţiuni în acest caz.

FRB, fără finanţare de ani de zile de la Ministerul Sportului, traversează un nou moment delicat cu acest neaşteptat caz de dopaj la nivelul juniorilor. „La omul sărac, nici boii nu trag. Este încă o piatră de gâtul nostru, vom vedea ce va fi”, a concluzionat Vasile Cîtea.