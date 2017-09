Scandal la Voluntari

« Alte stiri din categoria Sport

Probleme la Voluntari. După un sezon istoric, în care a cucerit Cupa şi Supercupa, au început să apară şi nemulţumirile la micuţa grupare din Ilfov. După meciul de la Iaşi, între conducerea echipei şi Vasile Maftei, 36 de ani, a avut loc o discuţie mai aprinsă, în care căpitanul echipei a susţinut că e greu să ai rezultate dacă nu sunt şi condiţii pe măsură. Deplasarea în Moldova s-a făcut cu autocarul, astfel că jucătorii au ajuns foarte obosiţi. Contradicţia a apărut în momentul în care directorul general al lui FC Voluntari, Dan Leasă, le-a reproşat jucătorilor rezultatul de la Iaşi.

Maftei a confirmat pentru Digi Sport incidentul, însă a ţinut să precizeze că, în calitate de lider al vestiarului, era normal să aibă o asemenea atitudine. „Dacă dânşii doresc să ne despărţim acum, chiar dacă e în timpul sezonului, nu am vreo problemă. Am susţinut ceva legat de echipă, nu în avantaj propriu. Eu am decis să continuu la Voluntari pentru fotbal, pentru performanţă, nu pentru bani. Oricum, le mulţumesc tuturor, am avut performanţe extraordinare aici, m-am simţit bine. Nu îmi doresc o despărţire cu scandal”, a explicat fundaşul central.

Lui Vasile Maftei îi expira înţelegerea cu FC Voluntari la finalul sezonului trecut, însă acesta a decis să prelungească pentru încă un an, entuziasmat de lucrurile măreţe făcute de trupa lui Claudiu Niculescu.

De notat faptul că, în cazul despărţirii de ilfoveni, Maftei nu va putea să se transfere la altă echipă până la iarnă. Chiar dacă ar deveni liber de contract, regulamentul specifică faptul că echipele pot să ia astfel de jucători doar dacă aceştia nu erau sub angajament cu un club la finalul perioadei de mercato. Nu ar fi exclus - având în vedere vârsta fundaşului - ca din iarnă acesta să dea o mână de ajutor echipei sale de suflet, Rapid, în Liga a IV-a.