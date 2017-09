Halep, impresionată de Andrei Pavel

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep se înţelege de minune cu noul său antrenor, Andrei Pavel. „Sper s-o ajut să ajungă pe primul loc în lume”, a spus fostul tenismen. Cei doi se pregătesc intens pentru turneul de la Wuhan de săptămâna viitoare.

Simona Halep a început de câteva zile antrenamentele alături de Andrei Pavel. A doua jucătoare a lumii a povestit la Digi Sport cum a decis să lucreze cu fostul mare jucător. Pavel a câştigat trei titluri de-a lungul carierei, a ocupat locul 13 în clasamentul ATP, iar în 2002, a ajuns până în sferturile de finală de la Roland Garros. „Nu mai ştiu exact când mi-a venit ideea, dar am avut o discuţie cu Darren (n.r. - Cahill) şi amândoi am spus că este cea mai bună variantă şi că ne-am dori să facă parte din echipa noastră. Mă bucur mult că a acceptat, eu l-am mai întrebat mai demult, dar toate lucrurile în viaţă depind de timing; acum a fost momentul potrivit”, a dezvăluit Halep.

Primul turneu la care Andrei Pavel îi va fi alături Simonei Halep va fi cel de la Wuhan, din China. Competiţia începe de luni.

Fostul mare jucător a ţinut să demonteze speculaţiile potrivit cărora venirea sa în echipa Simonei înseamnă un semnal că în viitorul apropiat aceasta va renunţa la Darren Cahill. „Simona îl are pe Darren ca antrenor şi au făcut o treabă extraordinară. Darren e un antrenor cu o experienţă incredibilă, am jucat şi eu contra jucătorilor lui. Prima dată cu Hewitt, a doua oară cu Agassi. Doi jucători care au fost pe locul 1 mondial. Sperăm să fie şi al treilea şi eu sunt aici s-o ajut pe Simona cu tot ce am eu mai bun”, a precizat Andrei Pavel.

Anul trecut, Halep a ajuns până în semifinalele turneului de la Wuhan, unde a fost învinsă de Petra Kvitova.