Enache îşi asumă semieşecul cu Poli Iaşi

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, crede că elevii săi puteau câştiga derby-ul Moldovei pe care l-au încheiat la egalitate, scor 3-3, cu CSM Poli Iaşi. Antrenorul s-a arătat mulţumit de evoluţia jucătorilor din compartimentul ofensiv, dar în acelaşi timp s-a declarat dezamăgit de jucătorii din defensivă care au gafat din nou foarte mult. „Sunt mulţumit de momentul ofensiv, am dus mingea uşor la poartă, am avut ocazii, am înscris, am ratat câteva ocazii importante. În schimb, în momentul defensiv, am făcut ceva greşeli. Am întâlnit şi calitate la adversar. Ştiam lucrul ăsta, am încercat să ne pregătim dar am fost surprinşi. Sunt lucruri pe care ar fi trebuit şi eu să le gestionez mai bine la 2-0. Am avut un început foarte bun de joc, am avut un elan ofensiv, ne-a furat pe toţi lucrul ăsta şi am crezut că putem continua în ritmul ăsta. Astea sunt părţile mele de gestionat, greşelile mele”, a declarat Costel Enache.

Flavius Stoican, antrenorul CSM Poli Iaşi s-a arătat mulţumit de remiza obţinută cu FC Botoşani, scor 3-3. Tehnicianul a spus că meciul a fost unul foarte spectaculos, fiind printre cele mai frumoase din acest sezon al Ligii I. „Am început meciul dezastruos. Am luat goluri uşor. Am crezut că nu văd bine! După aceste două goluri luate, am încercat să găsesc soluţii. M-am abţinut să fac schimbări şi cred că am făcut bine. Apoi am controlat jocul. Una peste alta, a fost un meci foarte frumos”, a declarat Flavius Stoican.

FC Botoşani şi CSM Poli Iaşi au terminat la egalitate, 3-3 (2-2), miercuri seară. FC Botoşani a condus cu 2-0 (minutul 9) şi 3-2 în derby-ul Moldovei, dar ieşenii au revenit şi au obţinut un punct. Pentru gazde au marcat Daniel Popa (minutul 6), Mihai Roman (minutul 9) şi Laurenţiu Buş (minutul 57 - penalty), în timp ce pentru ieşeni au punctat Jô (minutul 20), Pedro Mendes (minutul 28) şi Andrei Cristea (minutul 81 - penalty). De remarcat că Salim Cisse (CSM Poli Iaşi) a fost autorul unei ratări monumentale în minutul 77, de la mai puţin de un metru de poartă.

FC Botoşani este la al doilea meci acasă fără victorie (eşec şi egal).

Poli Iaşi e neînvinsă de trei etape (două remize în deplasare, victoria acasă).