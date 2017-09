Concentrare maximÄƒ pentru meciul cu Viitorul

« Alte stiri din categoria Sport

Cu toate că Viitorul Constanţa nu mai are forţa din sezonul trecut, în care a câştigat în premieră titlul de campioană a ţării, şi şi-a remaniat total lotul după experienţa europeană nefericită din această vară, formaţia lui Gică Hagi va avea parte de un tratament special la Botoşani.

După ce în ultimele două meciuri consecutive susţinute în faţa propriilor fani nu au reuşit să învingă, pierzând cu 3-1, cu Astra, şi remizând, 3-3, cu CSM Poli Iaşi, elevii lui Costel Enache sunt decişi să facă totul pentru ca cele trei puncte puse în joc luni să rămână la Botoşani.

„În ultimele două meciuri de pe teren propriu am pierdut cinci puncte. Cu siguranţă, însă, la acest meci, vom face totul, vom da totul, pentru a obţine cele trei puncte. Aş vrea să mă pot bucura şi eu împreună cu suporterii pentru o victorie. M-am bucurat la victoria de la Ploieşti cu Juventus, însă, de când am venit aici, în două meciuri, nu am reuşit să câştigăm. Aştept prima victorie aici, pe ォMunicipalサ, pentru că, pentru mine, ar fi ceva nou. Aş vrea să mulţumim suporterii şi să le oferim această bucurie”, a declarat Andrei Dumitraş.

Fost jucător pentru o perioadă scurtă de timp al Viitorului, fundaşul de 29 de ani susţine că deşi au în componenţă jucători foarte tineri, constănţenii pot pune mari probleme, motiv pentru care meciul trebuie tratat cu cea mai mare seriozitate. „Viitorul a demonstrat şi anul trecut că sunt puternici. Au câştigat campionatul când nimeni nu se aştepta. Şi acum au un lot valoros. La Viitorul sunt foarte mulţi tineri de viitor iar Hagi se bazează pe tineri. Viitorul nu se bazează pe un jucător anume. Toţi jucătorii Viitorului sunt periculoşi. Am spus-o de la început că ei nu sunt o echipă care să se bată la retrogradare. Au o echipă foarte bună şi trebuie să pregătim meciul foarte serios şi să fim foarte concentraţi. Noi ne bazăm pe puterea grupului şi sperăm să-i învingem”, a adăugat Andrei Dumitraş.

La rândul său, fundaşul central al FC Botoşani, Andrei Burcă, s-a arătat convins că echipa a învăţat din greşelile făcute în jocurile cu Astra Giurgiu şi CSM Poli Iaşi şi nu va mai repeta erorile. „Încă nu avem experienţa de a gestiona un rezultat pozitiv. Bineînţeles, că îmi reproşez când iau gol, dar important e că am învăţat ceva din acest meci şi sperăm să nu mai repetăm aceste greşeli pe viitor”, a declarat Andrei Burcă.

Apărătorul botoşănean susţine că nu se teme de duelul cu George Ţucudean şi spune că l-a studiat foarte bine şi ştie cum să-l blocheze. „Ţucudean e un atacant puternic care a fost la echipe valoroase, dar dacă suntem concentrați şi respectăm ceea ce ne spune domnul antrenor sunt convins vom reuşi să facem faţă”, a adăugat Andrei Burcă.