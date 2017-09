FC Botoşani înfruntă campioana

« Alte stiri din categoria Sport

Echipa lui Costel Enache este la un pas de o performanţă istorică, mai având nevoie de şase puncte pentru a egala numărul de puncte din tot sezonul trecut.

Echipa FC Botoşani va intra astăzi pe teren contra campioanei României, hotărâtă să răzbune rezultatele din ultimele patru confurntări directe, în care nu a cunsocut gustul victoriei, dar mai ales dornică de a nu scăpa şansa de a realiza o performanţă de neimaginat la startul acestui sezon. O victorie în partida cu Viitorul, urmată de alte trei puncte, vineri, pe terenul celor de la Mediaş, în ultima etapă a turului, ar face ca FC Botoşani să termine prima parte a acestui sezon regular cu 26 de puncte, exact atâtea câte a obţinut în ediţia trecută, în tot sezonul regular.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că echipa pregătită de Costel Enache are forţa de a câştiga ultimele două meciuri din acest tur de campionat.

„Forţă avem, dar va fi foarte greu. Jocul prestat de echipă ne dă speranţe. Întâlnim, însă, în primul meci, Viitorul, campioana en-titre, o echipă care, deşi a cedat foarte mulţi fotbalişti, are continuitate, are jucători tineri, de valoare cu foarte mult talent, care au în sânge spiritul lui Hagi, acela de a muri pe teren, de a da totul pentru a câştiga. Viitorul are un stil foarte ofensiv şi va veni la Botoşani să câştige. Noi, la fel, nu avem decât varianta victoriei, deci va fi spectacol. Am mai avut un 4-4, ca la teatru, cu ei aici, la Botoşani, şi mi-aş dori să fie din nou un spectacol plăcut, însă, de această dată, noi să marcăm cu un gol mai mult ca ei”, a precizat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Fără niciun jucător suspendat, dar cu accidentaţii Fulop, Elek, Târnovan, şi Târşa în tribună, Costel Enache ar putea miza contra Regelui pe formula Al. Cobrea - Dumitraş, Miron, Burcă, Muşat - Bordeianu, Tincu- Roman, Moruţan, Buş - Popa.

Partida de pe „Municipal” dintre FC Botoşani şi Viitorul, meci contând pentru etapa a XII-a a Ligii I, va avea loc azi, de la ora 18:00, jocul fiind transmis în direct de Digi, Telekom şi Look.