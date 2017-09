Moruţan vrea gol împotriva regelui

« Alte stiri din categoria Sport

Olimpiu Moruţan nu regretă niciun moment că a ajuns la FC Botoşani şi l-a refuzat pe Gică Hagi.

Dorit în trecut insistent de Rege, puştiul minune al fotbalului românesc spune că în meciul de azi, de la Botoşani, va juca cu multă ambiţie pentru a-i demonstra lui Hagi că este un fotbalist foarte bun.

„Vreau să-i arăt domnului Hagi că sunt un fotbalist bun şi că nu port degeaba numărul 10. Am mai spus-o şi în trecut şi o repet: nu regret niciun moment că am les să vin la Botoşani şi nu am mers la Hagi. Aici mă simt minunat! Vreau să mă concentrez la ce am de făcut aici. Deocamdată eu vreau să rămân la Botoşani, să joc cât mai bine pentru FC Botoşani şi să-i fac pe botoşăneni fericiţi”, a spus Olimpiu Moruţan.

Decarul lui Costel Enache a arătat că simte orarecum presiunea faptului că nu a reuşit până acum să înscrie pentru FC Botoşani în Liga I, însă speră ca golul să vină chiar în meciul cu Viitorul.

„Aştept să sparg gheaţa, să dau primul gol pentru că pe urmă sunt convins că numele meu va apărea mai des pe lista marcatorilor. Sperăm să facem un meci bun şi să luăm cele trei puncte. Am avut ocazia cu Iaşul să batem dar nu am avut noroc. Vreau din toată inima să câştig acest meci. La Viitorul joacă mulţi jucători cu care sunt coleg la naţionala de tineret. Ne ştim foarte bine între noi şi ştiu ce am de făcut pentru a face diferenţa în favoarea noastră”, a adăugat Moruţan.