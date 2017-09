Victorie pentru viitorul FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a învins campioana României, Viitorul Constanţa, şi va termina acest tur de campionat pe loc de play-off. Unicul gol al partidei a fost marcat de Olimpiu Moruţan în minutul 60.

După o primă repriză anostă, în care FC Botoşani a avut şanse de gol prin Mihai Roman (minutul 17), Andrei Burcă (minutul 19) şi Mihai Bordeianu (minutul 40), cele au oferit apoi 45 de minute de cea mai bună calitate pe „Municipal”. Mingea trimisă cu capul în transversală de George Ţucudean, în minutul 58, după un corner al Viitorului, i-a trezit la realitate pe elevii lui Costel Enache, aceştia conştientizând că pentru a câştiga trebuie să înscrii, iar pentru a înscrie trebuie să şutezi pe spaţiul porţii.

Puştiul minune al fotbalului românesc, şi totodată cel care într-un moment de deplină sinceritate afirma, înaintea meciului, că nu regretă niciun moment că a ajuns la FC Botoşani şi l-a refuzat pe Gică Hagi, în minutul 60, şi-a luat inima în dinţi şi a trimis primul şut serios pe spaţiul porţii lui Victor Rîmniceanu, lăsându-l fără replică pe goalkeeperul campioanei. „Sunt foarte fericit că am marcat şi mi-am ajutat echipa să câştige. În fiecare meci aş vrea să-mi ajut echipa cu un gol sau măcar o pasă decisivă. A venit acest gol foarte bine, chiar cu Viitorul. Mă bucur că suntem pe loc de play-off. Îi dau mai multe beri lui Bordeianu pentru pasă. Nu ne aşteptam să fim aşa de sus, dar avem un grup unit, omogen. Am câştigat fiecare meci pe merit, nu am jucat fals, la egal niciodată. Avem un moral foarte bun mergem la Mediaş să nu pierdem”, a zis Olimpiu Moruţan

Golul decarului FC Botoşani avea să decidă meciul contra campioanei, elevii lui Costel Enache reuşind să dea dovadă de multă maturitate în joc şi să păstreze avantajul minim luat pe tabela de marcaj, chiar dacă Viitorul a mai avut o bară în minutul 80. Viitorul a mai avut o ocazie prin Cristian Băluţă, în minutul 74, al cărui şut a trecut razant cu vinclul.