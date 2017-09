Golofca mai primeşte şanse la FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Căzut în dizgraţia lui Gigi Becali, Cătălin Golofca mai primeşte o ultimă şansă din partea patronului FCSB. Finanţatorul „roş-albaştrilor” a spus că acesta va mai avea trei-patru meciuri la dispoziţie să-i demonstreze că are valoare de FCSB.

„Cum să fie Golofca pe bancă cu Dinamo? Cu CFR zicea: «Ia, adversarule, mingea, că mie mi-e frică de ea». Eu mai am încredere în el, dar după meciul cu CFR am rămas şocat. Să-i fie frică de minge? O să-l mai vedem două-trei meciuri. Nu ştiu dacă se va întoarce la Botoşani, poate în altă parte. Dacă nu ai valoare, nu ai ce căuta la FCSB. Vreau să văd dacă Golofca e un jucător care are valoare sau nu”, a declarat Gigi Becali la ProX.

După un start exploziv de campionat la Botoşani, Golofca a fost transferat de Gigi Becali, finanţatorul FCSB plătind 400.000 de euro pentru 40% din procentele jucătorului.

În tricoul FCSB Golofca a fost doar o umbră a fotbalistului de la Botoşani, nereuşind să aibă nicio realizare în cele opt jocuri în care a fost folosit de Dică.