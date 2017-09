Înfrângere drastică suferită de Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, a doua favorită, a fost învinsă de rusoaica Daria Kasatkina cu 6-2, 6-1, ieri, în runda a doua a turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.365.250 dolari. Halep, care astăzi va împlini 26 de ani, a cedat după o oră şi 13 minute de joc.

Românca a început foarte bine meciul şi a făcut break la debut, dar apoi a pierdut următoarele patru ghemuri. Nici intervenţia antrenorului Andrei Pavel nu a reuşit să schimbe ceva în jocul Simonei, care a pierdut primul set cu 2-6.

Kasatkina a început cu dreptul actul secund, Halep a egalat, dar apoi rusoaica nu a mai putut fi oprită, câştigând setul cu 6-1.

Kasatkina (20 de ani, 31 WTA) a obţinut prima sa victorie în faţa Simonei, numărul doi mondial, după ce aceasta a învins-o anul trecut în turul al doilea la Miami, cu 6-3, 7-5, şi anul acesta în turul al treilea la Roland Garros, cu 6-0, 7-5.

Halep, semifinalistă anul trecut la Wuhan, va primi pentru participare 14.265 dolari şi 60 de puncte WTA. Pentru Simona a fost primul meci după ce a pierdut în runda inaugurală a turneului US Open, în faţa altei rusoaice, Maria Şarapova.

Imediat după înfrângere, Simona Halep a declarat că nu a fost cea mai bună zi a sa. „Cred că ea (n.r. - rusoaica Daria Kasatkina) a jucat bine şi i-a intrat totul. Pe de altă parte, nu a fost cea mai bună zi a mea. E dificil. Nu am jucat de o lună şi e greu să revin şi să joc din nou. Nu am avut ritm în acest meci. E greu să obţii un ritm în doar câteva ghemuri. Poate că a fost o greşeală că nu am mai jucat după US Open, dar aveam nevoie de odihnă după turneele din America. Nu e o dramă, dar voi discuta despre acest meci şi voi trage învăţăminte”, a declarat Halep, citată de WTA Insider.

Românca a avut probleme la serviciu în acest meci, procentajul fiind de 53% la primul serviciu şi doar 11% la al doilea (2/18). „Lucrez la serviciile mele, am încercat să pun mai mult spin. Asta am încercat să fac. Ea a fost foarte solidă la retur şi a jucat foarte bine de pe linia de fund. Azi a fost mai bună decât mine”, a mai spus Simona Halep, a doua favorită a turneului din China.

Halep a mărturisit că a lucrat cu Andrei Pavel în ţară la serviciile sale: „Am încercat să îmi îmbunătăţesc serviciul, şi primul, şi al doilea. Am decis asta cu echipa mea, după US Open, că trebuie să servesc mai bine, să pun mai mult spin, mai multă viteză. Dar nu îl pot îmbunătăţi în două săptămâni. Trebuie să continui. Trebuie să cred că va fi mai puternic, dar e nevoie de timp. Ca oricine, ca în viaţă, e nevoie de timp ca să devii mai puternic”.

Următorul turneu al Simonei este Premier Mandatory-ul de la Beijing.

Şi Sorana a fost eliminată

Tot ieri, Sorana Cîrstea, locul 46 WTA, a fost învinsă cu scorul de 6-3, 6-3, în 57 de minute, de chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, în turul al doilea al turneului de la Wuhan. Pentru prezenţa în turul doi, Cîrstea va primi 14.265 de dolari şi 60 de puncte WTA.