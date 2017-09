Miriuţă vrea să-şi învingă fosta echipă

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuţă, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie neapărat să câştige partida restantă cu Concordia Chiajna, pentru că nu mai pot face paşi greşiţi după rezultatele din ultimele etape. „Ne doare pe toţi înfrângerea din derby, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie uitat acest joc. Mâine (n.r. - astăzi) avem un joc foarte greu pe care trebuie să-l câştigăm. Nu e uşor să am meci împotriva Chiajnei, pentru că am antrenat şi am adus nişte băieţi minunaţi acolo. Am avut o relaţie bună, o relaţie apropiată de ei. E important să rămânem prieteni. Chiar mă bucur de victoria lor cu Sepsi, dar mâine (n.r. - astăzi) trebuie să câştigăm neapărat, nu mai putem face paşi greşiţi. Avem nevoie de şase puncte în următoarele două jocuri. Eu le voi spune exact ce trebuie să jucăm, dar mă cunosc foarte bine şi cei de la Chiajna, pentru că am lucrat două luni acolo”, a spus el.

Vasile Miriuţă ştie că nu are timp pentru acomodare pentru că la Dinamo este nevoie de rezultate imediat. „Emoţii pentru play-off sunt, pentru că acum suntem în afara primelor şase locuri. Dar avem un meci mai puţin. Sunt sigur că vom câştiga şi vom intra în primele şase şi nu vom mai ieşi de acolo. Trebuie să facem tot ce depinde de noi să nu avem probleme cu play-off-ul. E uşor să îmi găsesc un alibi, să zic că sunt antrenor nou, că am nevoie de timp... nu, trebuie să îmi asum. Am venit aici, îmi asum. Nu pot să zic că am nevoie de o lună, nu există aşa ceva la Dinamo”, a menţionat Miriuţă.

Dinamo întâlneşte, astăzi, de la ora 16:30, pe teren propriu, formaţia Concordia Chiajna, într-o partidă restantă din cadrul etapei a XI-a a Ligii I.