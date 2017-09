Moruţan felicitat de Hagi

« Alte stiri din categoria Sport

Gică Hagi l-a felicitat la sfârşitul meciului pe care echipa sa, Viitorul Constanţa, l-a pierdut la limită, scor 1-0, în faţa FC Botoşani, pe Olimpiu Moruţan, cel care a marcat unicul gol al meciului.

La ieşirea din sala de conferinţe a „Municipalului”, „Regele” l-a îmbrăţişat pe puştiul minune al fotbalului românesc. „Bravo Moruţane! Aşa să faci mereu. Să mă baţi pe oriunde mă prinzi”, i-a spus Hagi lui Moruţan, la puţin timp după ce l-a felicitat şi public la conferinţă pentru prestaţia avută: „Îl felicit, e primul gol în Liga I. O să-şi aducă aminte de acest gol, mai ales că a fost contra mea. Este un fotbalist interesant, un copil foarte bun, caracter bun, fotbal ştie. Îi urăm baftă”, a spus Hagi la conferinţă.

Vizibil emoţionat de afirmaţii, Moruţan i-a mulţumit lui Gică Hagi pentru cuvintele frumoase şi a promis că va munci mai mult pentru a demonstra că este un fotbalist foarte bun. „Ce ar mai fi de spus când cel mai mare fotbalist român din toate timpurile îţi spune asemenea vorbe frumoase! Vorbele domnului Hagi mă ambiţionează şi mai mult”, a spus Moruţan.

Internaţionalul lui FC Botoşani a dat dovadă înaintea jocului de un tupeu incredibil, anunţând că va face cel mai bun meci şi îi va demonstra lui Hagi că este un fotbalist bun şi că merită să poarte tricoul cu numărul 10, iar după joc a spus că de când s-a transferat la FC Botoşani a visat la acest gol. „Mi-am dorit acest gol de când am venit la Botoşani dar acum a venit golul, în meciul cu Viitorul. Mă bucur foarte tare că mi-am ajutat echipa să câştige şi am ieşit cu cele trei puncte de pe teren. Mergem la Mediaş să facem o partidă mult mai bună ca în seara asta şi să încheiem turul cu o victorie. Sunt foarte fericit de ceea ce mi-a spus domnul Hagi, a fost cel mai bun fotbalist român şi îi mulţumesc pentru încurajări. Sunt foarte fericit. Sper să marchez mai multe goluri în acest sezon şi să-mi ajut echipa. Am un moral foarte bun şi sunt foarte fericit în momentul de faţă”, a spus Olimpiu Moruţan.

La sfârşitul meciului în care a marcat primul său gol în Liga I, Moruţan a spus că deocamdată nu este interesat de niciun transfer şi îşi canalizează toată atenţia pe ceea ce are de făcut la Botoşani. „Dintre Dinamo şi FCSB aleg FC Botoşani. Chiar nu mă interesează acum nimic în afară de FC Botoşani”, a conchis decarul echipei antrenate de Costel Enache.