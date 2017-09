Stanciu s-a săturat de Anderlecht

« Alte stiri din categoria Sport

Nicolae Stanciu este unul dintre fotbaliştii care vor să plece de la Anderlecht la finalul sezonului, a declarat managerul sportiv al campioanei Belgiei, Herman Van Holsbeeck, pentru ziarul „Het Laatste Nieuws”.

Stanciu, care a evoluat puţin în ultima perioadă, este unul dintre jucătorii ce l-au anunţat pe Van Holsbeeck că vrea să se transfere la încheierea actualei stagiuni. „Ştiu deja că jucători ca Hanni, Stanciu, Spajic şi Dendoncker vor la plece la sfârşitul sezonului”, a spus oficialul.

Dificultăţile par să-l împingă pe Stanciu spre despărţirea de echipa din capitala Belgiei, dar se pune întrebarea dacă vreun club va dori să bage mâna în buzunar pentru un un jucător care este cel mai scump transfer din istoria lui Anderlecht, scrie site-ul walfoot.be.

În etapa trecută, mijlocaşul român a marcat şi a contribuit decisiv la celălalt gol al echipei sale în victoria din campionat cu Waasland-Beveren (2-1).

Potrivit walfoot.be, Stanciu ar putea profita de schimbarea antrenorului, stilul mai ofensiv al interimarului Nicolas Frutos fiind mai convenabil pentru român decât abordarea defensivă a fostului tehnician, Rene Weiler. „Românul este un om grăbit. Cum are mingea, vrea să facă diferenţa, iar asta e cu siguranţă marea sa problemă. O problemă ce uneori se poate transforma în soluţie, ca în meciul cu Beveren (n.r. - un assist şi un gol). Fotbalistul trebuie să înveţe însă să joace mai simplu şi în felul acesta va căpăta încredere. Vrând să joace complicat, ratează pasele şi este prea imprecis”, comentează site-ul. „Stanciu are toate calităţile ca să se impună în sistemul noului antrenor. Ca să se poată însă adapta şi să dezvolte nişte automatisme, va fi nevoie de timp... Lucru pe care Frutos (deocamdată) nu-l are”, continuă site-ul. Acesta remarcă faptul că Stanciu ar putea juca mai mult în condiţiile în care colegul său Alex Chipciu contribuie destul de puţin la faza ofensivă.BBC a dezvăluit faptul că Stanciu a fost în atenţia lui Chelsea în această vară. „Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a fost în vizorul lui Chelsea în vară şi are potenţialul de a avea acelaşi impact în echipa naţională precum personalităţi marcante ca Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu şi Ladislau Bölöni”, a mai notat sursa citată.

Anderlecht o întâlneşte în această seară pe Celtic Glasgow, în Liga Campionilor.