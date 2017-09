Simona Halep, calificată la Turneul Campioanelor

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarele de tenis Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina şi Venus Williams şi-au asigurat prezenţa la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Singapore în perioada 22-29 octombrie.

Românca Simona Halep va bifa a patra sa participare consecutivă la WTA Finals, competiţie care reuneşte cele mai bune opt jucătoare dintr-un sezon. Cele patru se alătură spaniolei Garbiñe Muguruza, liderul mondial WTA, prima care şi-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor din acest an. „Felicitări Simonei, Karolinei, Elinei şi lui Venus pentru calificarea la BNP Paribas WTA Finals Singapore, Fiecare din aceste jucătoare a avut sezoane incredibile şi s-au pus în postura de a concura la finala de sfârşit de an şi de a cuceri prestigiosul Trofeu Billie Jean King. Suntem nerăbdători le urmărim pe toate la Singapore”, a transmis preşedintele WTA, Steve Simon.

Simona Halep a jucat finala Turneului Campioanelor chiar la debutul său în competiţia de la Singapore, în 2014, după ce a învins liderul mondial Serena Williams, pentru ca apoi să piardă în faţa americancei în ultimul act.

„E extraordinar să revin la Singapore, pentru al patrulea an la rând. E un rezultat bun, am fost destul de constantă în acest an. Cred că acesta a fost cel mai bun an al meu. Aştept cu nerăbdare să joc din nou la Singapore şi sper foarte mult că voi reuşi un rezultat mai bun decât anul trecut”, a afirmat Halep pentru site-ul WTA.

În 2017, Halep a cucerit un singur titlu, la Madrid, jucând finale la Roma, Roland Garros şi Cincinnati. „Sunt mândră şi bucuroasă că sunt constantă şi că mă aflu în Top 5 de patru ani. Trebuie doar să mă antrenez cât de tare pot şi să văd ce pot face. Miercuri (n.r. - ieri) este ziua mea şi nu joc tenis, voi mânca ciocolată şi prăjituri, iar apoi voi reveni pe teren, la antrenamente, în aşteptarea următorului turneu”, a declarat jucătoarea care a împlinit 26 de ani.

Karolina Pliskova, fost lider WTA, este la a doua sa participare la WTA Finals. Cehoaica a devenit anul acesta a 23-a femeie care deţine prima poziţie în clasamentul WTA şi prima reprezentantă a ţării sale. Pliskova a cucerit trei titluri în acest an, la Brisbane, Doha şi Eastbourne.

Pentru Elina Svitolina va fi prima prezenţă la Singapore, la finalul unui sezon în care şi-a trecut în palmares cinci titluri WTA, la Taipei, Dubai, Istanbul, Roma şi Toronto.

Venus Williams va juca pentru a cincea oară la Turneul Campioanelor, dar prima la Singapore. Americanca a câştigat trofeul Billie Jean King în 2008, la Doha, după o victorie în faţa sorei sale Serena în grupă. Anul acest, Venus (37 de ani) a jucat două finale de Mare Şlem, la Australian Open şi Wimbledon.

La dublu s-au calificat deja perechile Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia), Martina Hingis (Elveţia)/Yung-Jan Chan (Taiwan), Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (Australia) şi Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia).