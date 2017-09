Fotbalist campion ajuns la Mediaş

« Alte stiri din categoria Sport

Înaintea jocului cu FC Botoşani, Gaz Metan Mediaş a reuşit să transfere un triplu campion al României. Echipa antrenată de Cristi Pustai l-a achiziţionat pe Ionuţ Neagu. Mijlocaşul era liber de contract după despărţirea de Karabukspor. Neagu şi-a reziliat în această vară contractul cu Karabukspor, echipa la care se afla din 2015. Mijlocaşul de 27 de ani, triplu campion în Liga I, (n.r. - două titluri cu FCSB şi unul cu Oţelul), a fost iniţial împrumutat de către FCSB în Turcia, urmând ca apoi să fie cumpărat definitiv. Neagu nu a reuşit să se impună şi a fost împrumutat în Cipru. „A fost o experienţă plăcută, chiar dacă nu am jucat pre mult. Am întâlnit o altă civilizaţie, cu o altă gândire şi sper că am acumulat ceva pozitiv din această experienţă. Aş vrea să semnez cu o echipă la care să-mi regăsesc ritmul de joc”, a declarat Ionuţ Neagu.

În vârstă de 27 de ani, Neagu a evoluat în cariera sa pentru Oţelul, FCSB, Karabukspor şi Nea Salamis.