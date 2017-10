Elisabeta LipÄƒ ÅŸi-a gÄƒsit urmaÅŸele

« Alte stiri din categoria Sport

Botoşăneanca din fruntea Federaţiei Române de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipă, s-a arătat foarte încântată de performanţa celor două bărci medaliate cu aur la Mondialele de la Sarasota. „Cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale de seniori de la Sarasota anunţă naşterea unei noi generaţii de campioni în canotajul românesc. După titlul mondial cucerit la dublu vâsle categorie uşoară, a venit cel de la 8+1, la finele unei curse senzaţionale, în care fetele noastre au condus de la început până la sfârşit. Am văzut un echipaj unit, determinat, care a tras până la sacrificiu. Fetele noastre au murit în barcă pentru a învia pe podiumul de premiere, cu aurul la gât”, a scris Lipă pe contul său de Facebook.

Preşedintele FRC susţine că rezultatele de la Sarasota arată că sportivii români sunt pe drumul cel bun. „Am avut o evoluţie foarte bună, per ansamblu, într-o competiţie grea, desfăşurată în condiţii de umiditate excesivă. Aceste evoluţii ne dau speranţa că suntem pe drumul cel bun spre Tokyo 2020. Vreau să le mulţumesc sportivilor şi tuturor membrilor staffului tehnic, antrenori, medici, masori, cluburilor de unde provin sportivii. Le mulţumesc colegilor din federaţie pentru tot efortul depus. Suntem la al treilea mandat şi culegem acum ce am semănat când am pornit pe acest drum atât de greu şi de provocator al marii performanţe”, a mai transmis Elisabeta Lipă.

Barca feminină de 8+1 al României, din care făceau parte şi botoşănencele Viviana-Iuliana Bejinariu şi Adelina Boguş, a cucerit aurul în ultima probă a Campionatelor Mondiale de canotaj. De asemenea, România a câştigat aurul mondial şi în proba feminină de dublu vâsle categorie uşoară.