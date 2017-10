O nouă şansă pentru Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep a anunţat înaintea turneelor din Asia că are obiectiv atingerea locului unu mondial: „Mai am un obiectiv anul acesta, să devin numărul 1 mondial, ştiu că sunt aproape, dar departe în acelaşi timp, ştiu că trebuie să câştig ceva ca să ajung acolo. Încerc să nu mă gândesc la rezultate şi la acest obiectiv, dar bineînţeles că e în mintea mea în fiecare zi şi lucrez pentru asta din greu”. Românca de 26 de ani are o nouă şansă de a ajunge acolo şi la Beijing depinde doar de ea.

După ce Garbiñe Muguruza a abandonat în setul secund al partidei cu Barbora Strycova, la 1-6, 0-2, există două scenarii prin care Halep să ajungă cea mai bună jucătoare a lumii.

Primul implică faptul ca Halep să câştige turneul şi să acumuleze 6.525 de puncte, depăşind-o astfel pe Muguruza (6.135). De asemenea, Karolina Pliskova şi Elina Svitolina pot ajunge şi ele pe prima poziţie, tot în urma unui succes în ultimul act de la Beijing.

A doua variantă prin care Halep poate ajunge numărul 1 WTA este să atingă finala turneului, dar să nu o piardă împotriva Elinei Svitolina, care, în caz contrar, ar ajunge ea locul întâi.

Meciul dintre jucătoarea română de tenis Simona Halep şi slovaca Magdalena Rybarikova, programat ieri în turul doi al Openului Chinei de la Beijing, turneu de categoria WTA Premier Mandatory, a fost amânat pentru astăzi, de la ora 9:30. Partidele de ieri au fost decalate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, în capitala Chinei a plouând, astfel că s-a putut juca doar pe terenul central, care este acoperit.

Simona Halep, locul 2 WTA şi favorita numărul doi a competiţiei din capitala chineză, a trecut greu sâmbătă, cu 6-3, 3-6, 6-2, de americanca Alison Riske, în meciul de debut.

Halep şi Rybarikova (28 WTA) s-au întâlnit de patru ori până acum, fiecare obţinând câte două victorii. Ultimul duel a avut loc anul acesta, la Montreal, unde românca s-a impus în două seturi (6-3, 6-4).

Simona Halep a fost de mai multe ori foarte aproape de a urca pe primul loc mondial, dar de fiecare dată a capotat atunci când toată lumea se aştepta mai puţin. În aceste condiţii, foarte mulţi specialişti, printre care şi Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, nu o mai văd pe româncă în stare să devină lider mondial.

Mai mult, de anul viitor, misiunea româncei se va îngreuna considerabil, în circuit revenind Serena Williams, iar Maria Şarapova având timpul necesar să-şi recapete forma pe care o avea înainte de suspendarea pentru dopaj.

Locul doi în ierarhia mondială pentru româncă

Românca Simona Halep este în continuare pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la 600 de puncte de liderul Garbiñe Muguruza şi la doar cinci de a treia clasată, Elina Svitolina. Şi Karolina Pliskova (locul 4) este foarte aproape de Simona, între cele două fiind doar 40 de puncte.

Letona Jelena Ostapenko a urcat pe locul 8, ceea ce reprezintă cea mai bună clasare din cariera sa.

În top 100 se mai află alte trei românce, Sorana Cîrstea, care a urcat două locuri şi se află pe 44, Irina Begu, care este pe 57, după ce a coborât trei poziţii, şi Monica Niculescu, în continuare pe locul 65.

La dublu, Monica Niculescu staţionează pe 20, Raluca Olaru a coborât şapte locuri şi este acum pe 39, iar Irina Begu este şi ea o treaptă mai jos faţă de săptămâna trecută, pe 47.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep a coborât pe locul al treilea, după Garbiñe Muguruza şi Karolina Pliskova.