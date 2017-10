Cătălina Ponor se retrage

« Alte stiri din categoria Sport

Cătălina Ponor, cea mai valoroasă gimnastă a României în clipa de faţă, a luat decizia de a se retrage din activitate. Astfel, Campionatul Mondial de la Montreal urmează să fie ultima mare competiţie la care va fi prezentă.

Luni, Cătălina Ponor le-a declarat reporterilor români prezenţi în Canada: „Pentru mine, Montreal a început cu Nadia şi se încheie cu mine”, iar unor jurnalişti străini le-a spus în engleză: „Este ultimul meu Campionat Mondial”.

Informaţia retragerii Cătălinei Ponor a fost confirmată pentru Telekom Sport de către un oficial al Federaţiei Române de Gimnastică.

Înainte de plecarea spre Montreal, Cătălina Ponor declara că s-ar mulţumi să prindă o finală. „În 2011 a fost ultimul meu campionat mondial. Va fi interesant, pentru că este un campionat unde sunt şanse egale de câştig sau de ratare, pentru că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla. Concursul este concurs. În primul rând îmi doresc să rămân sănătoasă pentru ca să-mi pot face exerciţiile aşa cum le-am făcut şi la antrenament. Mă duc cu încredere şi eu zic că o să iasă bine. Pe continentul nord-american, în 2003, la Anaheim, am plecat cu zero şanse de câştig şi am venit acasă cu trei medalii de argint. Îmi doresc şi acum să plec cu zero şanse de câştig şi să revin triumfătoare. Sinceră să fiu, dacă voi prinde o finală la sol, voi fi mulţumită, însă voi încerca să mă lupt cât pot de mult pentru medalia de la bârnă, pentru că acolo şansele sunt mult mai mari. Dar cu siguranţă dacă voi intra în finală la sol, voi încerca să lupt cât pot de mult”, declara gimnasta.

Mihai Covaliu, şeful forului olimpic român, nu a putut fi contactat pentru a confirma oficial vestea, acesta aflându-se în Canada, alături de echipa României. Preşedintele COSR luase în primăvară decizia de a le oferi Cătălinei Ponor şi lui Marian Drăgulescu câte 3.000 de euro pe lună pentru a-i motiva să participe la Olimpiada de la Tokyo din 2020, fiind primii olimpici componenţi ai „Lotului Samurai”.

Cătălina Ponor a purtat drapelul României în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Rio, din 2016.

Cătălina Ponor este considerata drept una dintre cele mai valoroase gimnaste ale lumii, ultimul titlu important pe care l-a cucerit fiind cel de campioană europeană la bârnă, în competiţia organizată la Cluj.