Halep, un nou duel cu Şarapova

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat, ieri, în optimile turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari, după ce adversara sa, Magdalena Rybarikova (Slovacia), a abandonat în runda a doua, la scorul de 6-1, 2-1. În runda a treia a turneului va juca împotriva Mariei Şarapova.

În meciul de ieri, Rybarikova s-a retras din motive medicale după 58 de minute de joc. Românca a profitat de numeroasele erori ale adversarei şi a luat primul set cu 6-1, după ce a condus cu 5-0. În actul secund, Rybarikova a reuşit să câştige primul ghem după ce Halep a avut 40-0, dar apoi Simona şi-a făcut serviciul şi a reuşit break-ul, moment în care jucătoarea din Slovacia a cerut intervenţia medicului, renunţând apoi să mai joace.

Halep şi-a asigurat un cec de 71.774 dolari şi 120 de puncte WTA, preluând conducerea la meciurile directe, cu 3-2, după ce a mai câştigat în 2013 la Moscova şi anul acesta la Toronto. Rybarikova s-a impus în 2011 la Hobart şi în 2014 la New Haven.

Duel anticipat de Ţiriac

Meciul dintre Halep şi Şarapova va avea loc astăzi, în jurul orei 11:00. „Domnul Ţiriac, atunci când a văzut tragerea la sorţi, mi-a spus că speră să joc din nou împotriva Şarapovei. I-am spus că mai am două meciuri până acolo, să aşteptăm. Este doar încă o mare provocare. Nu e nimic special. Am jucat împotriva ei, am jucat de multe ori, iar uneori am fost aproape să o înving. Va fi o nouă zi. Vom vedea. Poate voi câştiga. Îmi doresc foarte tare să câştig, voi da totul pentru asta”, a spus Halep pentru site-ul WTA.

La rândul său, Maria Şarapova se aşteaptă la un meci dificil. „Putem să uităm puţin de toate meciurile pe care le-am jucat în trecut. Ne cunoaştem foarte bine. Întotdeauna, meciurile cu Simona au fost foarte provocatoare, dure, competitive, emoţionale. Nu este tipul de partidă pe care o aştepţi mai devreme într-un turneu, dar asta este ceea ce am acum. Îmi place provocarea de a juca împotriva unei persoane care este pe locul doi în lume. Simona este o mare jucătoare, a avut un an grozav. De fiecare dată când te duelezi cu o asemenea jucătoare, ai şansa de a vedea unde te afli şi să vezi care e nivelul tău”, a declarat Şarapova.

Palmares favorabil Şarapovei

Până acum, cele două s-au duelat de şapte ori, iar Şarapova a câştigat fiecare meci.

Simona Halep a fost învinsă în trei seturi de Maria Şarapova, cu 6-4, 4-6, 6-3, în primul tur la US Open, aceasta fiind a şaptea victorie a rusoaicei în tot atâtea meciuri directe.

Primele şase confruntări dintre cele două jucătoare s-au încheiat astfel: în 2012, Şarapova s-a impus în turul al treilea la Indian Wells cu 6-3, 6-4, apoi a câştigat în primul tur la Beijing în acelaşi an, cu 7-5, 7-5, în 2014 a dispus cu 1-6, 6-2, 6-3 în finala de la Madrid, iar apoi o lună mai târziu se impunea cu 6-4, 6-7 (5), 6-4 în finală la Roland Garros, tot în 2014 învingând şi în sferturi la Cincinnati, cu 3-6, 6-4, 6-4. Penultimul meci a avut loc în 2015, la Turneul Campioanelor de la Singapore, rusoaica învingând cu 6-4, 6-4.

În turul al doilea la Beijing, Şarapova (30 de ani, 104 WTA) a învins-o pe compatrioata sa Ekaterina Makarova cu 6-4, 4-6, 6-1.