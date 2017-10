Ion Moldovan a resuscitat Concordia Chiajna

« Alte stiri din categoria Sport

Concordia Chiajna a obţinut cea de-a treia victorie consecutivă cu Ion Moldovan pe bancă. Formaţia din Chiajna a tranşat la limită, scor 1-0 (0-0), derby-ul ilfovean, susţinut la Giurgiu, cu FC Voluntar,i în ultimul meci din turul campionatului.

Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul Paul Batin în minutul 69. La sfârşitul întâlnirii, Batin, în vârstă de 30 de ani, a recunoscut că perioada pe care o traversează, ajungând la şase goluri în acest sezon, este printre cele mai bune din cariera sa, aducându-i aminte de perioada în care juca pentru FC Braşov. „Sunt fericit că am reuşit să marchez. Important e că am câştigat, nu contează că am fost schimbat după gol. O să muncesc în continuare şi sper să mai marchez. Suntem pe un drum bun, am strâns destul de multe puncte, am ajuns acolo sus în clasament şi sper să câştigăm în continuare”, a declarat Paul Batin.