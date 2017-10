Halep a învins complexul Şarapova

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep, numărul doi mondial, a învins-o în premieră pe rusoaica Maria Şarapova, cu 6-2, 6-2, ieri, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari.

Halep (26 de ani), a doua favorită a competiţiei, a câştigat primul meci în faţa rusoaicei, după şapte victorii la rând ale acesteia, cea mai recentă în urmă cu aproximativ o lună, la US Open, în primul tur.

Românca a făcut un meci aproape perfect al Beijing, unde era învinsă de rusoaică în 2012 în două seturi, şi s-a impus într-o oră şi 12 minute.

Halep a început în forţă a reuşit un break la zero, dar apoi şi-a pierdut serviciul. Românca a reuşit să câştige un nou break, iar apoi s-a desprins la 3-1, după un ghem la zero. Halep a jucat foarte bine şi în continuare, Şarapova a comis multe greşeli, iar scorul a devenit repede 5-1. Rusoaica a reuşit să îşi facă serviciul în premieră a acest scor, dar Halep nu a avut probleme să închidă setul (6-2), în 33 de minute.

Şarapova a câştigat primul ghem din setul al doilea, după ce Simona Halep a avut o minge de break, apoi Halep şi-a făcut serviciul la zero şi a reuşit un prim break, consolidat imediat (3-1). Şarapova a rămas în joc (3-2), dar Halep a demonstrat că poate menţine nivelul foarte sus şi şi-a fructificat serviciul fără a ceda vreun punct. Românca a reuşit un nou break, iar apoi a încheiat conturile cu 6-2.

Simona Halep a avut doi aşi, la fel ca şi adversara sa, dar nu a făcut nicio dublă greşeală, spre deosebire de cele cinci ale rusoaicei. Ambele servicii ale româncei au fost mai bune, 77%-50% la primul şi 64%-33% la al doilea. Halep a avut 12 mingi direct câştigătoare, iar Şarapova 15, dar diferenţa a fost uriaşă la erorile neprovocate, doar şase românca şi nu mai puţin de 39 rusoaica.

Halep, care anul trecut a pierdut în optimi la Beijing, şi-a asigurat un cec de 149.138 dolari şi 215 puncte WTA, iar în sferturi o va întâlni pe rusoaica Daria Kasatkina, carea a învins-o în trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2 pe poloneza Agnieszka Radwanska (cap de serie 11).

„Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu”

Simona Halep a savurat din plin una dintre cele mai mari victorii ale sale. „A fost un meci mare, cred că am jucat cel mai bun tenis al meu împotriva ei. Am servit destul de bine şi am putut vedea pe teren munca pe care am depus-o după US Open. Sunt cu adevărat fericită că am putut realiza asta. E prima mea victorie împotriva ei şi vreau pur şi simplu să mă bucur de acest moment. Vreau doar să mă bucur pentru ce am reuşit azi (n.r. - ieri), iar mâine (n.r. - astăzi) mă pot gândi la următorul meci”, a afirmat Halep, citată de site-ul WTA.

Românca susţine că şi-a recăpătat încrederea în sine, astfel că se poate concentra pe următorul său obiectiv, locul 1 în ierarhia mondială. „Am văzut că dacă sunt concentrată şi am încredere în mine, pot da tot ce am mai bun... De fapt, de multe ori când am jucat împotriva ei, am simţit că pot s-o înving, dar nu s-a întâmplat. Astăzi (n.r. - ieri) am spus că e doar un alt meci, am vrut doar să dau tot ce am, să rămân concentrată, calmă şi pozitivă”, a mai spus românca.

Şarapova recunoaşte superioritatea româncei

Mariei Şarapova a recunoscut că Simona Halep a făcut un meci mult mai bun decât ea şi că a meritat victoria. „A reuşit un meci incredibil, probabil cel mai bun pe care l-a jucat împotriva mea la toate întâlnirile noastre. Eu n-am fost destul de exactă. N-am văzut mingea. Nu m-am mişcat aşa cum o făceam de obicei la meciurile împotriva ei. A avut consistenţă în lovituri şi nu a făcut multe greşeli neforţate, a avut un procentaj destul de bun la serviciu. A făcut totul aşa cum trebuie”, a conchis rusoaica.