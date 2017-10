Victorie uriaşă pentru Sorana Cîrstea

« Alte stiri din categoria Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari, după ce a reuşit o victorie de senzaţie în faţa cehoaicei Karolina Pliskova, numărul patru mondial, cu 6-1, 7-5.

Cîrstea (27 de ani, 44 WTA) s-a impus în faţa fostului lider mondial după o oră şi 23 de minute. Sorana a început cu stângul şi şi-a pierdut serviciul la debut, dar apoi a reuşit să facă break şi a fost de neoprit, câştigând primul set cu un sec 6-1. Pliskova a început în forţă setul al doilea şi a condus cu 3-0, Sorana a avut o tresărire de orgoliu şi s-a apropiat la 2-3, dar apoi şi-a pierdut din nou serviciul iar cehoaica s-a desprins la 5-2. Pliskova a ratat nu mai puţin de patru mingi de set, după ce a condus cu 40-0 la 5-2, iar apoi a avut 40-30 la 5-3. Cîrstea a avut o revenire formidabilă şi a reuşit să îşi adjudece şi al doilea set, cu 7-5. „Antrenorul meu (n.r. - Adrian Cruciat) mi-a spus că eram condusă cu 5-2 şi 40-0 în setul secund şi nu am realizat acest lucru. Am jucat punct cu punct şi am încercat să nu mă gândesc la scor. Am încercat să joc mingea potrivită la momentul potrivit. Cred că mi-a reuşit, deoarece nu am pus niciun fel de presiune pe mine. Nu am simţit-o ca pe o revenire, deoarece nu eram conştientă de scor. Dar a fost cu siguranţă frumos să termin în două seturi”, a mai spus Cîrstea.

Cîrstea a fost impresionantă în toate colţurile terenului, câştigând aproape 70 de procente din puncte cu primul său serviciu, în timp ce Pliskova a avut o zi mai slabă la serviciu, cu doar 44% din primul serviciu în teren. Românca a avut trei aşi, faţă de doar doi ai adversarei, a făcut o dublă greşeală, Pliskova având şase, Cîrstea a adunat 16 winners, iar Pliskova 18, în timp ce Sorana a făcut 25 de erori neforţate, iar Pliskova 31.

„Nu m-am gândit deloc la clasamentul ei, m-am concentrat asupra jocului meu. Am jucat bine în ultima vreme, dar poate rezultatele nu au venit aşa repede cum am sperat. Dar am muncit bine, am făcut lucrurile cum trebuie şi mi-am spus mereu că munca va da rezultate în cele din urmă”, a spus Cîrstea.

Pentru Sorana a fost prima victorie în faţa unei jucătoare de Top 5 în ultimii patru ani.

Pliskova câştigase singurul meci direct cu Cîrstea, în 2014, la Pattaya City, cu 1-6, 7-6 (3), 6-0.

În sferturi, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Jelena Ostapenko (favorită nouă), letona profitând de abandonul chinezoaicei Shuai Peng, după doar trei ghemuri (3-0).

Baltica a câştigat singurul meci direct cu Cîrstea, recent, în turul al doilea la US Open, cu 6-4, 6-4.

„Este o jucătoare mare, a jucat foarte, foarte bine în ultima vreme, în special aici în Asia. Va trebui să dau tot ce pot şi să încerc să în fac jocul meu agresiv, iar în final vom vedea cine este mai bună”, a afirmat Cîrstea.

Şi letona anticipează o partidă extrem de spectaculoasă, în condiţiile în care ambele jucătoare practică un tenis de atac, asumându-şi multe riscuri. „Cred că suntem prietene bune acum. Este o fată drăguţă şi o jucătoare foarte bună. Are un joc similar cu al meu, etalează un tenis agresiv. Am avut nişte schimburi de mingi intense la New York, sper să avem un meci bun şi mâine”, a spus Ostapenko.

Partida dintre cele două jucătoare se va disputa astăzi, începând cu ora 9:30.

Cîrstea a făcut pereche cu Ostapenko la dublu atât la Seul, unde cele două au pierdut în sferturile de finală, cât şi la Beijing, unde au pierdut în primul tur în faţa cuplului Monica Niculescu/Su-Wei Hsieh.