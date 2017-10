Şansa unei noi revanşe pentru Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari, după ce a dispus cu 6-2, 6-1 de rusoaica Daria Kasatkina.

Halep (26 de ani), a doua favorită a turneului, s-a impus în doar 69 de minute şi şi-a luat revanşa după ce a pierdut cu acelaşi scor întâlnirea disputată săptămâna trecută la Wuhan.

Ambele jucătoare au avut probleme la serviciu în debutul întâlnirii, iar primele trei ghemuri au însemnat tot atâtea break-uri. Halep a fost prima care şi-a făcut serviciul şi s-a desprins la 3-1, iar apoi scorul a luat proporţii şi a devenit 5-1. Kasatkina a reuşit şi ea să îşi facă serviciul, pentru 5-2, dar Halep a încheiat setul, cu 6-2, după 35 de minute.

Kasatkina a luat primul ghem din actul secund, dar Halep a restabilit egalitatea şi apoi a făcut un prim break. Românca s-a desprins la 4-1, iar al acest scor a avut un moment de cumpănă, fiind nevoită să salveze trei mingi de break, pentru ca apoi să facă totuşi 5-1, încheind cu un break la zero (6-1). Astfel, Simona Halep şi-a luat revanşa în faţa Dariei Kasatkina pentru eşecul de la Wuhan, învingând-o cu acelaşi scor: 6-2, 6-1.

„Am jucat mult mai bine decât la Wuhan. Am schimbat tactica şi a funcţionat destul de bine. Nu am făcut decât să joc aşa cum o fac de obicei, să-mi păstrez stilul, şi am fost foarte solidă şi consistentă. Am avut mai mare încredere în loviturile mele, în puterea cu care am lovit şi în direcţia pe care am imprimat-o mingii. Cred că am servit bine, am simţit bine jocul. Sunt încrezătoare, aşa că e uşor când intru pe teren”, a declarat Halep.

Deşi a avut procentaj redus la primul serviciu în teren (55%), Halep a fost mai bună pe ambele sale servicii faţă de rusoaică (62%-40% la primul, 54%-22% la al doilea). Halep a avut mai multe mingi direct câştigătoare (19-6) şi mai puţine erori neforţate (21-33), Kasatkina făcând şi şase duble greşeli (românca doar una).

Halep are acum 3-1 în meciurile directe cu Kasatkina, pe care a mai învins-o în 2016 la Miami în turul secund, cu 6-3, 7-5, şi anul acesta în turul al treilea la Roland Garros, cu 6-0, 7-5.

Urmează Ostapenko

Simona Halep, la cea mai bună performanţă a sa la Beijing, şi-a asigurat un cec de 310.455 dolari şi 390 de puncte WTA. În penultimul act, Halep o va înfrunta pe letona Jelena Ostapenko, care a trecut cu un dublu 6-4 de Sorana Cîrstea. Românca s-a înclinat în faţa numărului opt mondial după o oră şi 24 de minute.

Primele trei ghemuri au însemnat tot atâtea break-uri, iar apoi Ostapenko s-a desprins la 4-1. Au urmat alte trei break-uri, dar în cele din urmă letona s-a impus cu 6-4. În setul secund, Sorana a început bine şi a condus cu 1-0, dar apoi Ostapenko a luat următoarele trei ghemuri (1-3). Românca a revenit şi a egalat, 3-3, dar apoi şi-a pierdut din nou serviciul, deşi a condus cu 40-0. Baltica şi-a adjudecat şi setul secund tot cu 6-4.

Cîrstea a suferit în special la serviciu având doar 47 de procente la punctele cu primul serviciu, faţă de 68 Ostapenko. Letona a comis nu mai puţin de şapte duble greşeli în acest meci.

Jelena Ostapenko şi Sorana Cîrstea s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul profesionist, anul acesta, în turul al doilea al Openului Statelor Unite, reprezentanta Letoniei impunându-se în două seturi simetrice: 6-4, 6-4. Cîrstea a făcut pereche cu Ostapenko la dublu atât la Seul, unde cele două au pierdut în sferturile de finală, cât şi la Beijing, unde au pierdut în primul tur în faţa cuplului Monica Niculescu/Su-Wei Hsieh.

Cîrstea va primi un cec de 149.138 dolari şi 215 puncte WTA pentru participare.

Ostapenko şi Halep s-au mai întâlnit o singură dată, în acest an, în dramatica finală de la Roland Garros, pierdută de româncă, scor 4-6, 6-4, 6-3.