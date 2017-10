Simona Halep, regina tenisului

« Alte stiri din categoria Sport

De azi, constănţeanca este prima sportivă din România, care ajunge pe primul loc în ierarhia tenisului feminin.

Simona Halep va urca de azi pe locul 1 WTA, bifând astfel o premieră în tenisul mondial. Va avea, însă, doar 40 de puncte avans faţă de fostul lider mondial, Garbine Muguruza. Românca în vârstă de 26 de ani va avea 6.175 de puncte, iar jucătoarea din Spania 6.135 în noua ierarhie WTA. Diferenţa ar fi fost mult mai mare, de 390 de puncte, dacă Halep ar fi câştigat finala turneului de la Beijing, pierdută ieri cu 4-6, 6-7 în faţa franţuzoaicei Caroline Garcia.

Simona Halep admite că nu a mai fost la fel de motivată în meciul de ieri cu Garcia precum în semifinala cu Jelena Ostapenko, de sâmbătă, care i-a asigurat locul 1 WTA. Românca a recunoscut la finalul partidei că a fost prea încântată să doarmă după ce a urcat pe locul 1 în lume și performanța ei de ieri a fost în acest fel afectată.

”Nu m-am putut odihni foarte bine. Azi-dimineață (ieri) mă gândeam bine, acum trebuie să mă concentrez din nou, să merg pe terenul de tenis și să joc, ceea ce am și făcut. A fost foarte bine că am ajuns în top. A fost un pas foarte bun, un pas important, dar am fost prea fericită că am ajuns pe primul loc. A fost prea mult ziua de ieri. Corpul meu a avut de suferit după meciul de sâmbătă. Chiar dacă nu erau trei seturi sau ceva de genul ăsta, m-am simțit puțin diferit din cauza fericirii trăite", a spus Halep.

Simona este prima jucătoare din România care va ocupa poziţia de lider mondial în clasamentul WTA, şi în acelaşi timp a 25-a jucătoarea din istorie care reuşeşte această perfomanţă.

"Mâine, voi numărul 1 în lume, e un vis devenit realitate. Vreau să mă bucur de acest moment. Am vrut să câştig azi, titlul însemna mult. Mulţumesc tuturor pentru că au venit, sunt nişte suporteri extraordinari în China. Voi reveni aici, sper că voi juca cel puţin la fel de bine. Vă mulţumesc tuturor pentru spriijin, atât fanilor, cât şi WTA şi familiei mele", a spus Halep.

Simona putea obţine pentru prima oară în carieră două turnee din categoria Premier Mandatory în acelaşi an. Ea reuşise până acum să cucerească trei astfel de titluri (Madrid 2016 şi 2017 şi Indian Wells 2015).

27 de finale şi 15 titluri cucerite

Românca a jucat ieri a 27-a finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite. Simona a obţinut şase titluri în 2013, la Nurnberg, ’s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, două în 2014, la Doha şi Bucureşti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucureşti şi Montreal, iar anul acesta a câştigat la Madrid.

Halep, care spune că următorul ei țel este câștigarea unui Grand Slam, știe că de acum încolo va fi o țintă pentru restul jucătoarelor din circuitului WTA. "Și eu ca alte jucătoare eram pornită să câștig contra numărului 1 mondial. Așa va fi și de acum încolo", a mai spus Halep.

Halep va primi pentru calificarea în finala de la Beijing 636.300 de dolari şi 650 de puncte WTA.

Halep a mai disputat 12 finale, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, iar în 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing.

Caroline Garcia a câştigat în această săptămână al doilea titlu consecutiv, după cel de săptămâna trecută, de la Wuhan, şi va urca în top 10 WTA graţie succesului de la Beijing.