Halep, felicitată de Serena Williams

Simona Halep a fost impresionată de numărul de mesaje primite pe reţelele de socializare după ce a devenit numărul 1 mondial şi a dezvăluit la revenirea în ţară că mesajul Serenei Williams a bucurat-o cel mai mult.

„Am primit câteva sute de mesaje şi vreau să mulţumesc tuturor pentru cuvintele frumoase. Am văzut multe poze de pe Twitter cu jucătoare care m-au felicitat şi m-am bucurat. Însă un mesaj pe Instagram, personal şi deosebit, a fost de la Serena, nu mă aşteptam. Ştiam că este o persoană deosebită şi specială. Mesajul ei chiar m-a bucurat enorm. Poate cel mai important mesaj pe care l-am primit şi mi-a scris cuvinte frumoase. Eu nu am avut curajul să o felicit atunci când a născut, aşa că am făcut-o acum şi pot să spun că nu este doar cea mai bună jucătoare din lume, este şi un om deosebit”, a declarat Halep, la întoarcerea în ţară.

Fostă ocupantă a locului 1 WTA mult timp, Serena Williams a devenit mamă pe 1 septembrie, când a dat naştere unei fetiţe, Alexis Olympia Ohanian.

Serena Williams o conduce cu 8-1 la capitolul meciuri directe pe Simona Halep.

Cea mai bună jucătoare a lumii a precizat că următorul ei obiectiv este să câştige un turneu de Mare Şlem şi să se menţină cât mai mult pe primul loc WTA. „Au fost mulţi ani de când am început tenisul, au fost multe greutăţi, multe sacrificii, dar când am ţinut acel număr unu în braţe am uitat tot. Acum vreau să câştig un turneu de Grand Slam şi să mă menţin cât mai mult timp pe locul 1. Nu cred că aş putea avea presiune mai mare decât am avut săptămâna trecută, dorinţa de a ajunge numărul unu a fost mult prea mare şi m-a copleşit în finală. Acum trebuie să mă şi bucur pentru cea ce am realizat”, a afirmat sportiva, care în acest an va mai juca doar la Turneul Campioanelor de la Singapore.

Simona Halep a realizat performanţa înregistrată abia când a ţinut aranjamentul floral în forma cifrei „1”, la festivitatea după meciul din semifinalele China Open. „După ce am câştigat acel meci cu Ostapenko şi am ţinut în braţe numărul unu am realizat că sunt numărul unu. Nu a fost deloc uşor, presiunea a fost mereu şi am resimţit-o foarte tare. Mi-am dorit de fiecare dată când am jucat să devin numărul unu, prima dată a fost la Roland Garros, dar nu s-a întâmplat. Nu am renunţat, am crezut că se poate întâmpla şi am muncit mai mult pentru ca acest vis să devină realitate. Cred că va fi din ce în ce mai greu. Cred că vor fi momente mai grele, dar această zi mă va ajuta să ajung şi mai sus”, a declarat Halep.

Halep a urcat de ieri pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului WTA şi a devenit prima româncă aflată pe această poziţie, din istoria ierarhiei. Simona Halep şi-a asigurat urcarea pe prima poziţie după victoria contra Jelenei Ostapenko, din semifinalele de la Beijing. Simona Halep este al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA. Ea a intrat pentru prima oară în top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014, iar de atunci nu a mai părăsit primele zece poziţii ale ierarhiei.

Românca a jucat în capitala Chinei a 27-a finală din carieră, până acum având 15 trofee. Simona Halep a obţinut şase titluri în 2013, la Nürnberg, ’s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, două în 2014, la Doha şi Bucureşti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucureşti şi Montreal, iar anul acesta a câştigat la Madrid.