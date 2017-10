Mutu a plecat la naţională

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo şi Adrian Mutu anunţă încetarea raporturilor contractuale începând cu data de ieri, potrivit unui comunicat dat publicităţii de clubul de fotbal din Şoseaua Ştefan cel Mare. „După o perioadă de un an în care a ocupat poziţia de director general în cadrul clubului, Adrian Mutu a acceptat oferta Federaţiei Române de Fotbal, acolo unde urmează să i se alăture selecţionerului Cosmin Contra în noul proiect”, precizează comunicatul.

Clubul, care îi urează fostului internaţional „mult succes în noua aventură”, a câştigat alături de Mutu Cupa Ligii şi a obţinut un loc pe podium la finalul sezonului trecut.

„FRF mi-a propus un proiect greu de refuzat şi, deşi am petrecut o perioada foarte frumoasa la Dinamo, alături de nişte oameni profesionişti şi dedicaţi, am hotărât să accept noua aventură. La Dinamo am reuşit să câştig un trofeu în aceasta perioadă şi vreau să le mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat pentru a obţine această performanţă. Sper să fie primul trofeu dintr-o serie cât mai lungă pentru «câini». Rămân în suflet cu momentele extraordinare trăite alături de echipa şi, pe retină, cu coregrafiile impresionante ale suporterilor. Hai Dinamo! Hai România!”, a declarat Adrian Mutu pentru site-ul oficial al clubului.

Adrian Mutu a declarat la un post de televiziune că este vorba de „un post ceva pe relaţii internaţionale” la FRF.

În vârstă de 38 de ani, Adrian Mutu a fost instalat în funcţia de director general al FC Dinamo la 12 octombrie 2016.

Principalul favorit să-i ia locul la Dinamo este Florin Prunea. Deşi susţine că a purtat discuţii cu Ionuţ Negoiţă în trecut, Prunea, 49 de ani, a afirmat că nu a vorbit cu patronul dinamovist după ce Mutu şi-a anunţat plecarea. „În trecut am mai avut nişte discuţii cu Negoiţă, dar acum, după plecarea lui Adi Mutu, nu am fost încă contactat. Însă recunosc că pentru un proiect serios sunt interesat să merg la Dinamo. Eu nu mă pot duce peste nimeni în birou să mă autopropun, iar că ţin la Dinamo asta nu pot să nu recunosc. Eu acum sunt angrenat în proiectul «Generaţiei de Aur» pentru schimbarea lui Burleanu, dar nu pot să ascund că vreau să revin în fotbal. Am avut ceva discuţii şi cu alte echipe, dar recunosc că nu pot să stau departe de fotbal. Eu sper să găsesc un proiect viabil unde pot să lucrez de la început până la sfârşit”, a spus Prunea pentru Fanatik.

Prunea este liber de contract după despărţirea de CSM Poli Iaşi, de la finalul sezonului trecut.