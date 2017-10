Halep s-a liniştit după ce a devenit lider mondial

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep recunoaşte că este mai liniştită după ce a reuşit să urce pe primul loc în clasamentul mondial, însă rămâne cu picioarele pe pământ şi spune statutul de lider mondial i-a adus şi o motivaţie în plus. „În viaţa de zi cu zi nu s-a schimbat mai nimic, însă în interiorul meu s-a schimbat, într-adevăr. Este o împlinire profesională pe care am aşteptat-o de mult. Mă simt mult mai liniştită, dar totodată mă simt mult mai motivată, însă sunt cu picioarele pe pământ. Încă nu am avut posibilitatea să joc meciuri, să joc turnee, ca să pot spune dacă e o presiune mai mare. Acum nu simt. Chiar m-am relaxat puţin. Din cât mă cunosc, cred că va fi mai bine decât a fost în acest an”, a declarat constănţeanca de 26 de ani, într-un interviu pentru Europa FM.

Satisfacţia de a urca pe primul loc mondial a fost cu atât mai mare cu cât această performanţă a venit după o săptămână în care a reuşit în sfârşit să o învingă pe Maria Şarapova. Rusoaica a câştigat precedentele şapte dueluri directe. „Sentimentul după ce am câştigat contra Mariei a fost parcă puţin diferit, dar tot atât de profund. M-am bucurat nespus, a fost o bătălie de lungă durată cu ea. Acum a fost o împlinire că am putut să câştig cu ea. Poate am fost mai motivată, atitudinea mea a fost mai hotărâtă, iar după meciul de la US Open am simţit că dacă progresez la serviciu, am o şansă mare în faţa ei. Şi aşa a fost. Mental am privit altfel meciul şi am avut mai multă încredere”, a explicat Simona Halep.

Noul lider mondial a oferit amănunte importante despre planurile de viitor pe care le are cu cei doi colaboratori ai săi, australianul Darren Cahill şi compatriotul Andrei Pavel. „Darren a fost cu ideea să-l aducem pe Andrei Pavel. A vrut să schimb un pic vocea, sfaturile de antrenament. Andrei are rol de antrenor, dar Darren este principalul antrenor. Aşa am hotărât de la început. Îmi doresc să rămână şi Andrei cu noi, dar vom avea o discuţie după Turneul Campioanelor, să vedem dacă vrea şi el să rămână. Acum e o perioadă de probă”, a mai declarat Halep.

Andrei Pavel se află în loja Simonei începând cu turneul de la Wuhan din această toamnă, în timp ce colaborarea cu Darren Cahill datează de la începutul anului 2016.