Sorana Cîrstea a jucat cel mai lung tiebreak

Jucătoarea română Sorana Cîrstea s-a calificat din nou, după o pauză de şase ani, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz (Austria), la capătul unui meci dificil cu rusoaica Natalia Vihlianţeva, în faţa căreia s-a impus cu 7-6 (16/14), 6-4.

„A fost un meci foarte, foarte dificil. Am jucat peste două ore pentru două seturi. Vihilanţeva a jucat la un nivel foarte ridicat şi sunt bucuroasă că am reuşit să găsesc o cale de a lupta. Cred că este un mare pas înainte pentru mine, să obţin victoria deşi nu am jucat cel mai bun tenis al meu”, a declarat Sorana Cîrstea.

Românca a câştigat primul set 7-6 (16/14), după 80 de minute de joc şi un tiebreak care a durat doar el 20 de minute, în cursul căruia Cîrstea a salvat cinci mingi de set. „Cred, ba nu, sunt sigură, că acesta a fost cel mai lung tiebreak din viaţa mea. La un moment dat, nu mai ştiam nici măcar cât era scorul. Știam doar când aveam eu un punct avans sau avea ea un avantaj de un punct. Cred că pentru mine a fost foarte important să nu mă concentrez asupra scorului”, a adăugat reprezentanta ţării noastre.