Caroline Garcia le-a pus gând rău jucătoarelor de top

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep ar putea avea o adversară neaşteptată în lupta pentru câştigarea unui titlu de Mare şlem în 2018. Este vorba despre Caroline Garcia, care spune că, după ultimele succese, este pregătită să câştige şi un turneu major în următorul sezon. „Ultimele victorii mă vor ajuta să câştig un Mare Şlem. Am învăţat să uit de probleme şi să mă concentrez pe joc. Nu am mari slăbiciuni, este vorba despre detalii şi despre cum gestionezi toate lucrurile în timpul unui turneu. În acest an am progresat la Roland Garros (sferturi de finală) şi Wimbledon (optimi de finală)”, a spus Garcia pentru Le Parisien.

Franţuzoaica a câştigat ultimele turnee Premier 5 şi Premier Mandatory din 2017, de la Wuhan şi, respectiv, Beijing şi, după retragerea Johannei Konta de la Moscova, a obţinut şi calificarea la Turneul Campioanelor, devenind ultima jucătoare care îşi asigură prezenţa la Singapore. „Este puţin ciudat să mă bucur atunci când adversara se accidentează. Dar nu puteam face mai mult, doar să aştept. În urmă cu două săptămâni, nu era acesta planul meu. Nu pot spune că sunt în al nouălea cer acum, tot timpul încerc să rămân cu picioarele pe pământ. Sezonul nu s-a încheiat încă”, a mai spus Caroline Garcia.

În Singapore, Garcia s-ar putea reîntâlni cu Simona Halep, asta după ce a învins-o pe româncă în finala din capitala Chinei, la o zi după ce aceasta din urmă îşi asigura trecerea pe primul loc în clasamentul mondial.