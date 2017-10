Astra cere trei puncte la "masa verde"

« Alte stiri din categoria Sport

Astra Giurgiu vrea victoria la „masa verde” după ce a remizat pe teren, 0-0, cu Sepsi Sf. Gheorghe pe „Tineretului” din Braşov.

Antrenorul Edward Iordănescu a declarat la finalul partidei că Astra a făcut contestaţie la finalul meciului cu Sepsi pentru faptul că nocturna a căzut de două ori, iar regulamentul nu a fost pus în aplicare, arbitrul George Rădulescu dând de fiecare dată drumul la meci. „Din punct de vedere tehnic, m-a deranjat jocul echipei. Din punct de vedere al celor ce s-a întâmplat, e o bătaie de joc. Cred că fiecare club are datoria de a asigura condiţii decente, normale. Nu mă bucură rezultatele de la masa verde, trebuie să avem tăria de a ne dori ca jocurile să fie pe teren terminate. Am stat cu o pauză de 25 de minute, stăteam ca fraierii în beznă pe teren. Ce se întâmplă este în totală contradicţie cu regula bunului simţ. Regulamentul spune că arbitrul trebuia să iasă pe stadion, să vadă că nocturna a picat a doua oară şi să pună în aplicare ce scrie acolo. Am depus contestaţie şi vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Edward Iordănescu la finalul jocului.

Referindu-se la prestaţia elevilor săi, tehnicianul Astrei a recunoscut că aceştia nu au prins tocmai cea mai bună zi şi i-a taxat pentru prestaţia din prima repriză. „E prea puţin să jucăm doar o repriză pe meci. Nu sunt mulţumit deloc de ce am făcut în prima parte, dar am reuşit în a doua repriză să reglăm ceea ce n-a mers”, a afirmat tehnicianul Astrei.