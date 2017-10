Dan Petrescu: "Sunt convins că Botoşaniul va juca în play-off"

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Petrescu, antrenorul liderului CFR Cluj, a digerat cu greu semieşecul de pe teren propriu înregistrat în prima etapă a returului acestui sezon cu FC Botoşani. Tehnicianul s-a arătat nemulţumit de jocul prestat de elevii săi, dar mai ales de faptul că CFR-ul nu a fost deloc încurajată de suporteri.

Fără victorie în dubla din acest campionat cu FC Botoşani, Dan Petrescu a avut însă puterea să recunoască faptul că moldovenii sunt o nucă tare. „Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, foarte bine organizată. Ştiam că se vor baza pe apărare şi pe contraatac. Cei patru jucători de atac sunt foarte rapizi şi tehnici. Asta au făcut tot meciul. Noi nu am avut soluţii, jucătorii de atac au prins o zi mai proastă. După pauză era normal să fie aşa pentru că după pauză mereu meciurile sunt mai grele. Botoşaniul va pierde greu, dacă va pierde, oriunde va juca. Sunt convins că Botoşaniul va juca în play-off. Mi-a plăcut atitudinea băieţilor, toţi au vrut, au încercat. Nu am pierdut, nu am luat gol, trebuie să vedem şi lucrurile pozitive”, a declarat Dan Petrescu.