FC Botoşani, mulţumită de remiza de la Cluj

Acţionarii FC Botoşani au recunoscut că rezultatul obţinut în Gruia contra CFR Cluj, scor 0-0, a fost o mare surpriză şi pentru ei.

Valeriu Iftime, finanţatorul echipei, a spus că ţinând cont de istoricul confruntărilor directe şi de absenţele din lot se aştepta ca FC Botoşani să fie desfiinţată la Cluj de ardeleni. „Este un rezultat excepţional. Am avut şi câteva faze, nu ne-am apărat continuu. A fost o echipă bine organizată şi am luat un punct la Cluj. Nu a mai luat nimeni în afară de Steaua. Asta înseamnă mult. Mai era şi mitul ăla că la Cluj ne desfiinţează şi ne umple poarta de goluri. Ne-am apărat foarte bine şi cu un pic de atenţie puteam să marcăm. Bravo lor. Eu nu am crezut că putem face egal la Cluj”, a declarat Valeriu Iftime.

La rândul său, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, i-a felicitat pe jucători după rezultatul foarte bun obţinut în Gruia, cu CFR Cluj, şi a spus că îşi doreşte un rezultat pe măsură cu Dinamo în campionat, dar şi o calificare în cupă contra ardelenilor. „Suntem fericiţi. Am fost în vestiar şi i-am felicitat pe băieţi. Le-am transmis că ne trebuie o victorie cu Dinamo pentru a da greutate acestui punct. Am fost subţiri numeric dar am fost puternici în teren. Au respectat tot ce le-a transmis Costel Enache, au stat sus, au avut determinare, au făcut presing şi au avut curaj. Băieţii sunt de admirat, au muncit enorm şi am spart gheaţa la CFR. Este un rezultat de moral. Mai avem mult de muncă. Săptămâna viitoare va fi foarte grea. Avem cu Dinamo, apoi jucăm joi de la 21:30 cu CFR Cluj în Cupa României. Sperăm să revină o parte din jucătorii accidentaţi şi să avem soluţii”, a declarat Şfaiţer.

Punctul din prima etapă a returului a fost primul din istoria confruntărilor directe obţinut de FC Botoşani pe terenul ardelenilor.

Cu toate că s-a confruntat cu foarte multe absenţe de lot, Costel Enache, antrenorul FC Botoşani a reuşit să pregătească foarte bine partida cu CFR Cluj, declarându-se mulţumit la finalul meciului cu rezultatul înregistrat pe tabelă. „Strategia de bază a fost să avem o organizare defensivă foarte bună. Ştiam că avem în faţă o echipă cu jucători de calitate, cu un potenţial ofensiv foarte bun. Ne-am pregătit pe partea defensivă şi am încercat să jucăm pe calităţile noastre ofensive, viteză în benzi, dar nu ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Apreciem calitatea adversarului, i-am studiat şi am văzut că au un joc foarte bine pus la punct. Felicitări pentru ceea ce fac. Fotbalul românesc e în câştig cu asemenea oameni. Ne dorim să fim în play-off. Situaţia ne obligă să ne dorim lucrul ăsta şi să ne luptăm. E o conjunctură bună şi cea mai mare şansă e că depindem doar de noi”, a declarat Costel Enache.