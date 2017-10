Halep se antrenează din nou cu Darren Cahill

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep şi-a început antrenamentele de la Singapore, acolo unde va lucra din nou alături de Darren Cahill, cel care nu a fost lângă sportiva de 26 de ani când a devenit numărul unu mondial. Antrenorul australian a postat o poză pe contul personal de Twitter, cu mesajul: „O zi frumoasă la Singapore!”, menţionând şi faptul că se află alături de Simona Halep.

Şedinţa de pregătire de ieri a fost prima cu antrenorul Darren Cahill după US Open. Simona Halep nu a fost însoţită de Cahill la turneele de la Wuhan şi Beijing, ci de Andrei Pavel.

Recent, noul lider mondial a oferit amănunte importante despre planurile de viitor pe care le are cu cei doi colaboratori ai săi, australianul Darren Cahill şi compatriotul Andrei Pavel. „Darren a fost cu ideea să-l aducem pe Andrei Pavel. A vrut să schimb un pic vocea, sfaturile de antrenament. Andrei are rol de antrenor, dar Darren este principalul antrenor. Aşa am hotărât de la început. Îmi doresc să rămână şi Andrei cu noi, dar vom avea o discuţie după Turneul Campioanelor, să vedem dacă vrea şi el să rămână. Acum e o perioadă de probă”, a mai declarat Halep. Andrei Pavel se află în loja Simonei Halep începând cu turneul de la Wuhan din această toamnă, în timp ce colaborarea cu Darren Cahill datează de la începutul anului 2016.

Simona Halep a ajuns, duminică, la Singapore şi a efectuat o „şedinţă de shopping” chiar pe Aeroportul Changi. Numărul 1 mondial a participat şi la activităţi de promovare a turneului şi la interviuri.

Jucătoarea română va fi principalul cap de serie la finala sezonului, Turneul Campioanelor de la Singapore, care va începe duminică, reunind cele mai bune opt sportive din 2017. Celelalte şapte jucătoarea calificate la finala sezonului sunt spaniola Garbiñe Muguruza, locul 2, sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 3, ucraineanca Elina Svitolina, locul 4, daneza Caroline Wozniacki, locul 6, americanca Venus Williams, locul 5, letona Jelena Ostapenko, locul 7, şi Caroline Garcia din Franţa, locul 9.